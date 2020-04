Decreto Cura Italia verso l’approvazione. Consigli di classe legittimati a riunirsi in videoconferenza

Sul decreto Cura Italia c’è una accelerazione dei tempi.

Il provvedimento, infatti, ha iniziato il suo percorso nell’aula della Camera proprio nella giornata del 22 aprile e secondo fonti della stessa maggioranza, l’approvazione finale potrebbe essere questione di ore.

Come abbiamo più volte scritto, il decreto stanzia per la scuola 85 milioni di euro per la didattica a distanza ed è già stato approvato dal Senato il 9 aprile scorso.

Al Senato il decreto ha subito una modifica importante perché è stata introdotta una norma che consente anche alle istituzioni scolastiche di convocare gli organi collegiali mediante videoconferenza.

In proposito va chiarito che tale disposizione mira anche a dare legittimità a quanto è già accaduto nelle scuole in questo periodo.

In molti casi, infatti, non sono mancate contestazioni, anche degli stessi sindacati, sulla irregolarità di sedute degli organi collegiali fatte in videoconferenza o comunque non in presenza.

La norma si rivela tanto più necessaria proprio in prossimità della conclusione dell’anno scolastico quando, con molta probabilità, sarà necessario anche convocare i consigli di classe in videoconferenza per lo svolgimento degli scrutini finali.

Il decreto sarà certamente approvato con voto di fiducia ma – per il momento – non si sa ancora di preciso quando l’aula della Camera sarà chiamata al voto.