Decreto Milleproroghe approvato alla Camera, è legge: cosa cambia per la scuola, dai concorsi all’assunzione di docenti Itp

La Camera dei Deputati, dopo l‘okay del Senato dello scorso 13 febbraio, ha approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti il decreto Milleproroghe. Con il via libera di Montecitorio il provvedimento è legge. Lo riporta Ansa.

Ma quali sono le misure per la scuola?

Proroghe sulla scuola

Per il settore scuola, il testo approvato, prevede le seguenti proroghe: i contratti a tempo determinato ai dirigenti tecnici, Le norme antincendio nelle scuole, il reclutamento degli assistenti tecnici nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo e la possibilità di partecipare ai concorsi per i posti d’insegnante tecnico-pratico con il solo diploma.

Contratti dirigenti tecnici

In attesa dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, i contratti a tempo determinato, la cui scadenza era fissata per il 31 dicembre 2024, sono stati prorogati al 31 dicembre del 2025.

La norma antincendio a scuola

Inoltre su richiesta dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dei vigili del fuoco è stata prorogata al 31 dicembre del 2027 la disposizione per la messa a norma antincendio non solo tutte le scuole statali, ma anche per gli asili nido e gli edifici che ospitano l’istruzione e la formazione tecnica superiore. Fermo restante che è auspicabile l’emanazione di un decreto al fine di fissare le misure temporanee volte a mitigare il rischio per quegli istituti non ancora adeguati.

Reclutamento di assistenti tecnici

Al fine di raggiungere i traguardi previsti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sulla “didattica digitale integrata”, la legge 145/2018 ha disposto la formazione di équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo sulla digitalizzazione. Per l’attuazione delle suddette disposizioni, è stato autorizzato la riduzione di euro 1.517.098,00 per l’anno 2025 e di euro 2.275.647,00 per l’anno 2026, previsti dalla legge107/2015 destinati allo sviluppo e al miglioramento “delle competenze digitali degli studenti e rendere la tecnologia digitale, uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale”.

Partecipazione ai concorsi con il diploma per gli insegnanti tecnico-pratico

Il decreto 36 del 2022 novellando il decreto 59 del 2017 sul reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, ha introdotto l’acquisizione di 60 CFU quale requisito necessario per partecipare al concorso per titoli ed esami; prevedendo altresì una fase transitoria durante la quale i docenti tecnico – pratici potessero partecipare al concorso con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2024, data che è stata prorogata al 31 dicembre del 2025.

Decreto Milleproroghe, l’emendamento su docenti tutor e orientatori

Lo scorso 14 febbraio è stato approvato un emendamento al Decreto che assegna 100 milioni di euro per le attività di tutoraggio e orientamento nelle scuole. Ad annunciarlo è stato un comunicato del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’emendamento prevede un significativo incremento del fondo istituito dalla legge n. 197 del 2022, con l’aggiunta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Le risorse stanziate saranno destinate a remunerare adeguatamente quei docenti che svolgono attività di tutoraggio, orientamento, coordinamento e sostegno alla ricerca educativo-didattica e valutativa.