Registrati
Attualità
01.10.2026

Decreto Pa approvato al Senato, le misure per la scuola: l’esperienza nelle paritarie rimane valida per accedere all’insegnamento

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Il decreto Pa approvato il 28 settembre, dalla Camera con 133 voti favorevoli e 66 contrari, è stato approvato anche al Senato. Il documento interviene, come riporta SkyTg24, sulle ferie dei dipendenti pubblici, su scuola, giustizia e disabilità.

Il Senato ha dato approvazione del testo ieri, 30 settembre. Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del ddl n. 2047 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 144/2026.

Come scrive Il Sole 24 Ore, le disposizioni contenute nel decreto estendono fino all’anno scolastico 2027/2028 la possibilità, prevista in via transitoria, di utilizzare come requisito per l’insegnamento l’esperienza maturata nelle scuole paritarie.

Sono sufficienti almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, svolti nell’arco dei dieci anni precedenti, in alternativa al possesso dell’abilitazione. La norma interessa in particolare coloro che non hanno potuto accedere ai percorsi abilitanti a causa dell’assenza di un’offerta formativa disponibile.

Il decreto Pa incrementa le risorse destinate alle politiche per la disabilità, aumentando di 23,6 milioni di euro nel 2026 e di 8,8 milioni nel 2027 la dotazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Le risorse potranno essere utilizzate per finanziare interventi e servizi a sostegno dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità.

Scuole paritarieSenato

Buono scuola alle paritarie, Valditara: dobbiamo sempre più rafforzarlo

Scuole paritarie sotto accusa, docenti costretti a restituire i compensi. Indagini per estorsione e truffa

Bonus scuole paritarie, fino a 1.500 euro alle famiglie: domande entro il 21 settembre – Leggi l’AVVISO e il DECRETO

Il buono scuola alle paritarie da 1.500 euro a famiglia? Non sono soldi sottratti all’Istruzione statale, Suor Anna Monia Alfieri spiega perchè

Le scuole materne paritarie hanno un nuovo contratto: aumento di 80 euro in due anni, strumenti welfare da 100 euro l’anno, assistenza sanitaria integrativa

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Decreto scuola, striscione “nessuno è straniero” affisso in molti istituti. Meloni: “Non so che cosa si intenda”

Redazione

Supplenze docenti e Ata, fino a quando ci saranno i bollettini delle GPS? Come funziona la nomina e quanto tempo per prendere servizio? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia

Carenza di docenti, classi affollate, poche risorse per la scuola: studenti mettono a ferro e fuoco la Francia, preside aggredito e cosparso di benzina

Redazione

Aumento stipendi docenti, alunni stranieri e altro: Valditara risponde al Question Time al Senato – DIRETTA ore 15,00

Redazione
vai alla ricerca avanzata