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14.08.2026

Scuole paritarie sotto accusa, docenti costretti a restituire i compensi. Indagini per estorsione e truffa

Redazione
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Indice
Il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanza
Le accuse alla presidente del Cda
I lavoratori coinvolti e i prossimi passi

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno scoperto un meccanismo di evasione fiscale in due scuole paritarie della provincia. La verifica ha riguardato una società cooperativa di Cefalù, che gestiva due istituti di Cefalù e di Termini Imerese, già al centro di un’inchiesta della Procura di Termini Imerese condotta dai carabinieri.

Il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanza

Come riportato da Ansa, approfondendo i profili fiscali emersi dall’indagine penale, i finanzieri hanno contestato componenti positivi di reddito non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660mila euro. Secondo l’ipotesi investigativa, parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte ai dipendenti, sarebbe stata successivamente restituita dai lavoratori alla società, un sistema che avrebbe garantito alla cooperativa indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale.

Le accuse alla presidente del Cda

L’attività di verifica è partita dall’indagine dei carabinieri, che avevano contestato alla presidente del Cda, i reati di caporalato, estorsione e truffa; l’accusa di caporalato è stata poi annullata dalla Cassazione, secondo cui il reato riguarderebbe esclusivamente il settore agricolo. Le verifiche della Finanza avrebbero inoltre fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato al posto di regolari rapporti di lavoro, oltre all’indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall’Unione europea.

I lavoratori coinvolti e i prossimi passi

Il presunto meccanismo avrebbe danneggiato oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo delle due scuole. Le fiamme gialle hanno segnalato alla Procura l’amministratore della società per il reato di dichiarazione infedele e la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, chiedendo al contempo il sequestro preventivo di circa 105mila euro.

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