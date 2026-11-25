Debutta il cortometraggio “Viaggio tra acqua e fuoco”, realizzato dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice – Virgilio” di Paternò (Catania) con la collaborazione degli istituti in rete. La prima proiezione è in programma giovedì 26 novembre, alle 17, nell’aula magna della scuola, a conclusione del progetto “Visioni tra acqua e fuoco”. La regia è di Pasquale Scimeca, la produzione di Arbash Film.

Miti e memoria del territorio

Il racconto segue un gruppo di ragazzi che rompe il “sortilegio del silenzio” recuperando e tramandando miti e leggende della propria terra, dall’Etna al mare di Acitrezza. Un percorso che affida alla memoria il compito di mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni e le loro radici. Gli studenti sono stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona, avvicinandosi al linguaggio cinematografico attraverso l’esperienza diretta: non semplici spettatori, dunque, ma protagonisti di un lavoro collettivo in cui creatività e conoscenza del territorio procedono insieme. Ad accompagnare il percorso anche il regista Leandro Picarella, accanto a Scimeca, direttore scientifico del progetto. Tra i temi di partenza pure la fragilità di un’area segnata da eruzioni, terremoti ed eventi meteorologici estremi.

La rete delle scuole

Il progetto unisce realtà di Paternò, Belpasso e Biancavilla. A curarlo sono state le docenti Giusy Laudani, Concetta Sinatra, Caterina Anastasi e Lina Gandolfo, coordinate dal dirigente scolastico Luciano Maria Sambataro. Hanno partecipato anche Adelaide Messina, consulente del liceo “De Sanctis”, e le dirigenti scolastiche Antonella Rapisarda, dell’I.C. “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso, Concetta Rita Drago, dell’I.C. “Don Bosco – Sturzo” di Biancavilla, e Santa Di Mauro, del liceo “De Sanctis” di Paternò. Una collaborazione che ha messo in dialogo ordini di scuola e comunità diverse.

Il sostegno al progetto

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Cinema e audiovisivo, e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La proiezione di domani sarà l’occasione per vedere sullo schermo il risultato del percorso e per condividere con famiglie e territorio il lavoro dei ragazzi. Un appuntamento che porta il cinema dentro la scuola e, allo stesso tempo, la scuola dentro il racconto della propria comunità, tra le suggestioni del vulcano e quelle del mare.