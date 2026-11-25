Non si placa la scia di vandalismo che nelle ultime settimane ha interessato diverse scuola nella Capitale. A essere colpito, questa volta, è stato il liceo scientifico statale Augusto Righi, dove sono stati manomessi i dispositivi antincendio costringendo la scuola a sospendere le lezioni per ragioni di sicurezza. A darne notizia è Roma Today, secondo cui “nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre ignoti sono entrati dentro la sede di via Boncompagni manomettendo la serratura e svuotando in aule e corridoi del piano terra e del primo piano il contenuto di diversi estintori, rendendo l’aria irrespirabile”.

“Come già accaduto la scorsa settimana al Socrate, i vandali hanno usato gli estintori per rendere l’edificio inagibile”, si legge nell’articolo. “Di conseguenza studenti e studentesse di 13 classi sono rimasti a casa, dove resteranno anche domani e dopo domani. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, contattate dalla scuola“. A commentare l’accaduto è stato il dirigente scolastico, Giovanni Cogliandro, che a Roma Today ha denunciato “un gesto criminale che priva gli studenti del diritto all’istruzione per almeno tre giorni. Dopo che si sono già perse due settimane di lezione a causa dell’occupazione”.

“Qualunque sia la motivazione di questo nuovo atto vandalico, non è legittima”, lamenta ancora il preside. “Si tratta di una vera e propria forma di violenza e spero che chi sa qualcosa si rivolga quanto prima alle autorità competenti. Nessuna motivazione politica può legittimare la violenza a danno, in particolare, degli studenti più deboli”. Già nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, ricorda la testata “vandali si erano sono introdotti nella scuola svuotando estintori, devastando le aule e lasciando fuori dall’istituto la scritta ‘Righi fascista, la scuola è nostra’, accompagnata da una svastica”.