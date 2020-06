Decreto Scuola, Aprea contro Azzolina: “Trova tempo per far interviste, ma non per venire in Aula”

Decreto Scuola, Aprea contro Azzolina: “Trova tempo per far interviste, ma non...

“Trovo gravissima l’assenza del Ministro Azzolina stamattina nell’Aula di Montecitorio”, perché, “questo provvedimento alla Camera dei deputati avrà un iter molto breve e il dibattito sarà limitato, anche a causa della richiesta della fiducia che verrà formulata nelle prossime ore”.

Così Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro, intervenendo all’apertura dei lavori a Montecitorio, presso la Camera dei Deputati, sul “decreto scuola”.

“È gravissimo – ha aggiunto – che la Ministra Azzolina trovi il tempo per fare interviste televisive, radiofoniche, aggiorni i suoi profili social e non trovi il tempo per venire qui, alla Camera, per poche ore, ad ascoltare quello che le forze di opposizione le diranno una volta e per sempre”.

E poi rivolgendosi alla presidenza, Aprea ha detto: “Presidente, faccia qualcosa, lo ripeto, faccia qualcosa; è veramente grave”.