Decreto scuola: secondo Frassinetti una risposta importante ai problemi del nostro sistema scolastico

“Il Senato ieri ha approvato il decreto-legge sull’istruzione che rappresenta un passo decisivo verso una scuola più giusta, moderna e vicina ai bisogni reali dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti”: in due righe la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti riassume il senso del decreto approvato ieri dal Senato, in attesa di essere adottato in via definitiva alla Camera nei prossimi giorni.

“Tra le misure più significative – sottolinea Frassinetti – vi è un riconoscimento del diritto degli idonei nei concorsi a vedere valorizzata la propria posizione mediante l’integrazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR e l’istituzione di un elenco regionale. Si tratta di un provvedimento che interviene su questioni cruciali come la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, nonché con lo stanziamento di un milione di euro per la formazione dei docenti”

La sottosegretaria ricorda anche altre misure importanti contenute nel decreto, come ad esempio quelle tese a eliminare il fenomeno dei diplomifici, anche allo scopo di restituire credibilità al nostro sistema educativo.

Significativi sono anche – conclude Frassinetti – l’incremento dei fondi per i libri di testo a favore degli studenti meno abbienti e gli ulteriori investimenti per gli asili nido e scuole dell’infanzia, con nuovi bandi e scorrimento graduatorie nei territori meno coperti.