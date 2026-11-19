Il Senato ha approvato il Decreto Scuola. Come riporta Il Sole 24 Ore Radiocor, si sono registrati 80 voti favorevoli, 46 voti contrari e un astenuto. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 29 novembre, passerà adesso all’esame della Camera dei Deputati.

Il decreto legge, ricorda l’agenzia, contiene “misure per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/27, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e di resilienza di competenza del ministero dell’Istruzione, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca“.

Dopo la spaccatura di stamattina, “nel voto finale la maggioranza si è ricompattata, con Forza Italia che ha dichiarato il voto a favore. In precedenza si è consumato uno scontro interno alla maggioranza su un emendamento a firma Bucalo (FdI) che e’ stato approvato ma con il voto contrario di Forza Italia”.

Il siparietto

Come riporta Il Corriere della Sera, in aula Luca Pirondini del M5S e Francesco Verducci del Pd hanno stigmatizzato l’assenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Stiamo votando un decreto scuola che ha carattere d’urgenza e il ministro non è in quest’aula. Sospendiamo i lavori finché non arriva”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che sta conducendo i lavori tra le tensioni, ribatte alle proteste delle opposizioni, con una battuta: “Vabbè, ora lo costringo”.

La risposta di Valditara

Nel corso del question time del pomeriggio, alle ore 15, sempre al Senato, Valditara ha replicato alle critiche dell’opposizione concernenti la sua assenza in aula. “Oggi da diverse parti d’Italia sono arrivate al Mim alcune scuole che sono state da me premiate per l’eccellenza della didattica. Non mi sembrava bello trascurarle. Il Governo era rappresentato più che degnamente”.