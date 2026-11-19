Sull’approvazione al Senato dell’emendamento sui libri digitali scontati al 50% – che ha visto una spaccatura della maggioranza che sostiene il governo Meloni, con Forza Italia che ha votato contro insieme alle opposizioni – arriva il commento del leader azzurro Antonio Tajani.

“Abbiamo votato contro un emendamento di un partito della maggioranza che non condividevamo nel merito”, ha detto il ministro degli Esteri, citato da Askanews, a margine di un evento a Napoli, “perché abbiamo ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell’editoria che è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale, tutto qua”.

“Non era un emendamento del governo, era un emendamento di un partito presentato in parlamento”, ha detto ancora Tajani. “Siamo partiti diversi dal centrodestra, può capitare che un partito non voti il nostro emendamento e noi non ne votiamo un altro, non c’entra niente la tenuta la maggioranza, non c’entra niente il provvedimento in sé sulla scuola che voteremo, c’è soltanto una differenza di opinione e ripeto, siamo tre partiti diversi e abbiamo idee diverse su alcune questioni“.

“Non c’entra il governo, non c’entra niente”, ha ribadito il responsabile della Farnesina, “è un emendamento parlamentare che noi non condividevamo perché ci siamo fatti carico del grido di dolore di un settore importante che è quello dell’editoria e ne abbiamo dato conto, abbiamo avvisato in anticipo che avremmo votato contro lo sapevano tutti. La Premier lo sapeva“.



