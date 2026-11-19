Sull’emendamento al decreto Scuola dedicato allo sconto del 50% sui libri di testo digitali – su cui nella mattinata di oggi si è consumata una spaccatura nella maggioranza che sostiene il governo Meloni, con Forza Italia che ha votato contro insieme alle opposizioni – la montagna potrebbe aver partorito il proverbiale topolino. Nel senso che l’utilizzo degli e-book nelle scuole italiane – e quindi la possibilità di risparmio da parte delle famiglie – sarebbe molto modesto. Lo scrive il quotidiano Il Foglio, in un articolo a firma di Marco Chiaradonna, che cita dati dell’Associazione italiana editori (AIE).

“Nell’anno scolastico 2025-2026 il 95,7 per cento dei libri adottati è stato scelto nella cosiddetta modalità mista“, si legge nell’articolo. “Si tratta dei volumi cartacei ai quali gli editori affiancano una versione digitale e ulteriori materiali online, generalmente accessibili attraverso le proprie piattaforme. Chi acquista questi libri, quindi, dispone già dei relativi contenuti digitali. Le adozioni esclusivamente elettroniche, invece, rappresentano appena il 3,6 per cento del totale. Ma anche quando il digitale è compreso nell’acquisto, nella maggior parte dei casi gli studenti non arrivano nemmeno ad attivarlo”.

“Un’indagine dell’Antitrust pubblicata lo scorso gennaio ha rilevato che, nonostante la diffusione pressoché generalizzata dei libri scolastici in formato misto, nell’anno scolastico 2023-2024 soltanto il 16 per cento delle licenze digitali è stato effettivamente attivato“, prosegue Il Foglio. “E anche quando vengono attivate, le versioni digitali vengono consultate poco. Nello stesso anno“, conclude la testata, “secondo i dati riportati dall’Antitrust, ogni libro elettronico attivato è stato consultato in media 11 volte nell’intero anno scolastico nelle scuole secondarie e appena quattro nelle primarie“.