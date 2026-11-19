La proposta di introdurre uno sconto obbligatorio di almeno il 50% per gli e-book scolastici rispetto alla versione cartacea ha riaperto il dibattito parlamentare sul caro-libri. L’obiettivo del provvedimento è ridurre la spesa complessiva che grava sia sul bilancio dello Stato sia sulle tasche delle famiglie italiane.

Il risparmio massimo stimato

Secondo un’elaborazione del portale Skuola.net, basata sull’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il passaggio integrale ai testi digitali teoricamente genererebbe un risparmio massimo stimato fino a 400 milioni di euro. Attualmente il mercato dei libri nuovi vale circa 800 milioni di euro, di cui 696 milioni a carico diretto delle famiglie delle scuole medie e superiori, con picchi di spesa che al primo anno di superiori arrivano in media a 326 euro per i soli libri nuovi. Ad oggi, tuttavia, i testi esclusivamente digitali (Tipo C) rappresentano una nicchia marginale, bloccata ad appena il 2,3% delle adozioni nazionali.

I costi nascosti e la concorrenza del mercato dell’usato

Nonostante il forte sconto teorico, l’efficacia reale della misura rischia di essere ridimensionata da diversi fattori economici e tecnologici. Da un lato, l’e-book non può competere con il mercato dell’usato (che muove 150 milioni di euro all’anno), poiché le licenze digitali sono temporanee e non rivendibili a fine anno, a differenza del cartaceo di seconda mano che permette un risparmio immediato del 50% con possibilità di recuperare liquidità.

Dall’altro lato, insorgono rilevanti costi accessori per le famiglie, costrette ad acquistare un tablet o PC dedicato (con una spesa stimata tra i 250 e i 400 euro per studente) oltre a far fronte alle spese impreviste di stampa domestica di capitoli ed esercizi.

L’approvazione dell’emendamento

L’aula del Senato ha approvato l’emendamento sugli e-book presentato da Fratelli d’Italia al Decreto scuola, con 84 voti a favore e 76 contrari. La proposta – che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50 per cento del prezzo della versione cartacea, per venire incontro alle necessità delle famiglie – è stata approvata oggi dall’assemblea, con 84 sì, 76 no e 1 astenuto. Forza Italia ha votato con l’opposizione, mentre Azione si è unita alla maggioranza.

In aula si è consumato lo scontro politico tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, emerso già nelle scorse ore. Secondo alcuni osservatori, il partito guidato da Antonio Tajani avrebbe assunto una posizione contraria alla norma anche alla luce degli interessi della famiglia Berlusconi nel mercato editoriale. Nelle scorse ore anche Confindustria aveva chiesto di riformulare la norma. Inizialmente previsto ieri pomeriggio, il voto è slittato a stamattina, ma non è stato raggiunto alcun accordo.

A sottolinearlo, nel corso del dibattito a palazzo Madama, è stata Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia. “Il giudizio di FI è pienamente positivo sul decreto scuola”, ha detto la leader dei senatori azzurri annunciando il voto contrario. “Su questo emendamento, che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”. Nel complesso, riassume La Repubblica, “la maggioranza si spacca, ma l’atto di insubordinazione non basta a bloccare la norma”.

A sottolineare la spaccatura tra i partiti che sostengono Giorgia Meloni è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Oggi Forza Italia ha sfiduciato Giorgia Meloni, votando contro il Governo con parole durissime”, ha detto l’ex presidente del consiglio in un post sui social. “A che ora si dimettono i ministri di Forza Italia? A che ora si dimette Antonio Tajani?”.