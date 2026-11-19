Il concorso docenti 2027 entra nella fase preparatoria. I bandi per la scuola dell’infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado, sia su posto comune sia sul sostegno, potrebbero essere pubblicati entro dicembre 2026. A indicare l’avvicinarsi delle nuove procedure sono alcune attività già avviate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, tra cui il censimento e il collaudo delle aule informatiche destinate allo svolgimento delle prove.
La scadenza per completare queste operazioni è stata prorogata al 14 novembre 2026. Nel frattempo, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato le modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli previste dagli Allegati B dei decreti ministeriali 205 e 206 del 2023.
Il Ministero ha prorogato al 14 novembre 2026 il termine per il censimento delle aule e il collaudo delle postazioni informatiche che saranno utilizzate per le procedure concorsuali nell’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di un passaggio organizzativo che riguarda le scuole di tutto il territorio nazionale e che accompagna la preparazione dei prossimi concorsi.
La proroga, tuttavia, non sembra necessariamente destinata a far slittare la pubblicazione dei bandi. Come ricostruito dalla Tecnica della Scuola, anche nelle precedenti procedure il Ministero aveva pubblicato i provvedimenti mentre le verifiche sulle sedi erano ancora in corso.
Il 7 ottobre 2026, inoltre, il CSPI ha approvato all’unanimità il parere sullo schema di decreto che interviene sugli Allegati B dei DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, relativi alla valutazione dei titoli. Un ulteriore elemento che si inserisce nel percorso di preparazione delle nuove procedure.
Le novità riguardano i punteggi attribuiti ad alcuni titoli culturali e professionali. Come spiegato dal prof Lucio Ficara, tra le modifiche indicate figurano il riconoscimento di 15 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario nella stessa classe di concorso e una diversa valorizzazione dei titoli di specializzazione sul sostegno e dell’abilitazione specifica.
Per questi ultimi sono previsti 12,50 punti per la specializzazione sul sostegno conseguita attraverso i percorsi straordinari o per l’abilitazione specifica ottenuta con un percorso selettivo; il punteggio scenderebbe a 5 punti in caso di percorso non selettivo.
Interventi anche sulle certificazioni linguistiche: 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2, se riconosciute. È previsto inoltre un punteggio di 3,75 punti per l’italiano L2 e una maggiore considerazione del servizio specifico, valutato 3 punti per ogni anno.
Nel quadro delle nuove procedure rientrano anche alcune disposizioni normative richiamate nell’approfondimento. Il decreto-legge 170 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre, proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità per gli insegnanti tecnico-pratici di accedere con il diploma e rende strutturali i percorsi abilitanti da 30 CFU.
Un’altra disposizione, il decreto-legge 144 del 7 agosto 2026, convertito nella legge 174 del 5 ottobre 2026, esclude la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo.
Al momento, dunque, il quadro è quello di una procedura in fase di preparazione, con bandi che potrebbero arrivare entro la fine dell’anno. Per conoscere con certezza posti disponibili, requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, sarà necessario attendere la pubblicazione dei provvedimenti ufficiali.