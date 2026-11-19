Il Senato ha approvato il Decreto Scuola. Come riporta Il Sole 24 Ore Radiocor, si sono registrati 80 voti favorevoli, 46 voti contrari e un astenuto. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 29 novembre, passerà adesso all’esame della Camera dei Deputati.

Il decreto legge, ricorda l’agenzia, contiene “misure per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/27, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e di resilienza di competenza del ministero dell’Istruzione, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca“.

Dopo la spaccatura di stamattina, “nel voto finale la maggioranza si è ricompattata, con Forza Italia che ha dichiarato il voto a favore. In precedenza si è consumato uno scontro interno alla maggioranza su un emendamento a firma Bucalo (FdI) che e’ stato approvato ma con il voto contrario di Forza Italia”.