Desideri partecipare al concorso docenti? Valuta ora il tuo piano di studi!

I bandi dei concorsi docenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a fine aprile 2020. Gli aspiranti potranno candidarsi per una o più procedure concorsuali a seconda dei titoli posseduti.

Quali sono i requisiti per accedere?

L’accesso ai concorsi docenti varia in base al grado di scuola.

Per lavorare come docente nella scuola dell’infanzia e primaria è necessario un diploma magistrale abilitante e/o la laurea in scienze della formazione primaria.

Per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado bisogna possedere la laurea quinquennale comprensiva di tutti i crediti formativi universitari (CFU) richiesti dalla classe di concorso specifica.

In aggiunta, i laureati non abilitati potranno accedere al concorso ordinario se in possesso dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in tecnologie e metodologie didattiche.

Gli insegnanti tecnico pratici (ITP), i quali accedono con il diploma specifico, sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU fino all’a.s. 2024/25.

Come scoprire se possiedo i requisiti di accesso?

Per verificare a quali e quante classi di concorso accedi con i tuoi titoli, consulta

portale che contiene le classi di concorso ATA.

Potrai conoscere tutte le classi di concorso sia per i docenti sia per il personale ATA e scoprire quali sono i titoli per accedervi. Oltre alle sezioni "Cerca per titolo" e "Cerca per classe di concorso", è possibile utilizzare la sezione "Con i miei titoli". In quest'ultima sezione, scopri subito quali materie e in quali scuole e indirizzi di studio puoi insegnare, considerando l'insieme dei tuoi titoli.

Come valutare il mio piano di studi?

