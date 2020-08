Di Maio: ho piena fiducia in Azzolina, il 14 settembre lezioni al via in sicurezza e poi stop per le elezioni

Di Maio: ho piena fiducia in Azzolina, il 14 settembre lezioni al...

“La ministra Azzolina e tutto il Governo hanno tranquillizzato le famiglie, gli insegnanti e gli studenti sul fatto che la scuola riparta”: l’istruzione pubblica “deve ripartire in sicurezza”. A dirlo, sabato 29 agosto, è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine di una sua visita al Giffoni Film Festival.

“Periodo difficilissimo”

“Voglio dirlo chiaramente. L’Italia come Governo deve garantire anche in un periodo difficilissimo come quello che stiamo vivendo legato alla pandemia i diritti fondamentali. Tra questi – ha sottolineato Di Maio – c’è il diritto all’istruzione, allo studio”.

Il grillino, ex capo politico del M5S, ha aggiunto: “Io ho piena fiducia nel Governo, nei ministri competenti, sul fatto che i nostri ragazzi possano riprendere le lezioni dal 14 settembre”.

Elezioni confermate

Il ministro degli Esteri ha anche confermato che dal pomeriggio di venerdì 18 settembre fino a tutto il 22 settembre le scuole saranno impegnate nelle elezioni amministrative (quindi l’appello di luglio di diversi parlamentari è andato a vuoto).

“Dobbiamo garantire ed è per questo che si voterà il 20 e il 21 settembre, in sicurezza ma si voterà”, ha tenuto a dire Di Maio.