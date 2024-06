Dice il Ministro: gli alunni stranieri devono conoscere lingua e storia dell’Italia. Grazie Ministro!

Volevo ringraziare pubblicamente il ministro Valditara, per il suo pensiero, pubblicato anche nell’articolo del 1/6/2024 a firma di Alessandro Giuliani.

lo sono già stato etichettato un razzista, proprio perchè è da sempre che affermo che gli alunni stranieri per essere integrati debbono conoscere un minimo di lingua italiana e pure la storia italiana; non si può essere solo buonisti, col buonismo non si crea il futuro, servono conoscenze ed altro, ma soprattutto non si può mandare al macero la nostra cultura e civiltà occidentale che dura da milenni.

Grazie ancora ministro da un suo vecchio dipendente prossimo in pensione, ma che crede ancora nella scuola intesa come formazione per le generazioni future.

Michele Bisaglia