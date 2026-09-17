Didacta Italia Abruzzo, online il programma degli eventi espositori dal 21 al 23 ottobre

È online il programma degli eventi promossi dagli espositori di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, l’appuntamento di riferimento per l’innovazione della scuola e della formazione in calendario dal 21 al 23 ottobre nel quartiere fieristico di Lanciano Fiera, in provincia di Chieti. Accanto al Programma Scientifico coordinato da INDIRE e guidato dal professor Giovanni Biondi, l’area espositiva ospiterà un fitto calendario di iniziative curate da aziende ed enti del territorio.

Duecento appuntamenti nei sei padiglioni

Su una superficie di 15mila metri quadrati distribuiti su sei padiglioni, i visitatori potranno accedere a 200 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche, workshop aziendali e presentazioni, curati dalle principali realtà del settore tecnologico, editoriale e dell’arredo scolastico, affiancate da Regione Abruzzo, Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, Università, ITS e FISM. Tra i temi in primo piano l’intelligenza artificiale, le simulazioni immersive, le nuove metodologie di apprendimento collaborative, la transizione ecologica e la trasformazione degli ambienti scolastici.

L’area #socialprof

Nel Padiglione Flaiano troverà spazio l’area #socialprof, un luogo di incontro tra i docenti e una community di content creator, educatori ed esperti della divulgazione digitale attivi sui social. Il palinsesto prevede incontri e momenti pratici su musicoterapia, gioco e video come strumenti d’apprendimento, fino all’impiego operativo dell’intelligenza artificiale nella progettazione didattica quotidiana, con la partecipazione di Maestra Giulia, Maestro Libero, Maestra Bruna, Maestre Disordinarie, Maestra Samuela, Maestre in Viaggio e Il Prof dell’Edutainment.

Come partecipare

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, dove sono già disponibili i biglietti di accesso, acquistabili anche con la Carta del Docente, con tariffe da 16 a 30 euro a seconda dei giorni di permanenza. A differenza delle sessioni del Programma Scientifico, soggette a contingentamento, la fruizione degli appuntamenti negli stand di enti e aziende è illimitata, previo acquisto del biglietto d’ingresso. La manifestazione è organizzata da Firenze Fiera con un Comitato coordinato da Anna Paola Concia.