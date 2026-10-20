Didacta Italia, al via l’edizione in Abruzzo: tutti gli appuntamenti di Lanciano. La scuola del futuro protagonista

Si aprirà mercoledì 21 ottobre, negli spazi del quartiere fieristico di Lancianofiera (CH), la quinta edizione dello spin-off regionale di Didacta Italia, il più importante appuntamento nazionale dedicato all’innovazione didattica e al futuro della scuola, in programma fino a venerdì 23 ottobre. La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 10.00 presso la Main Hall “Gabriele D’Annunzio” (Contrada Iconicella, 1). Interverranno il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini; l’assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo; il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini; il presidente di INDIRE, Francesco Manfredi; il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Massimiliano Nardocci, e il presidente di Didacta International, Hans Joachim Prinz. Modera i lavori la coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, Anna Paola Concia.

La cerimonia sarà arricchita da due intermezzi musicali a cura degli studenti dei licei musicali abruzzesi. Tanti gli eventi in programma fin dalla prima giornata, con un ricco palinsesto formativo dedicato a docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo. Tra questi, alle ore 9.30 nel padiglione Silone, il seminario a cura di INDIRE “Patti educativi di comunità: ripensare la scuola come bene comune”. Strumento strategico per costruire alleanze tra scuola e soggetti del territorio, contrastare la dispersione scolastica e le disuguaglianze educative e promuovere l’inclusione, i Patti Educativi di Comunità saranno al centro di un approfondimento sul loro contributo all’innovazione pedagogica, organizzativa e istituzionale della scuola, con particolare attenzione al rafforzamento delle reti educative nelle aree interne e nei territori più fragili.

Alle ore 14.00, nella Main Hall, spazio all’incontro dedicato agli amministratori locali di Abruzzo, Marche e Molise, organizzato da INDIRE e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). L’appuntamento offrirà un’occasione di confronto sul ruolo degli enti locali nelle politiche educative e sulle sinergie tra istituzioni per sostenere lo sviluppo dei territori e la qualità dei servizi scolastici.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, l’area #socialprof del Padiglione Flaiano ospiterà la presentazione del libro di Carmen Dal Monte “La scuola nell’AI. Capire, scegliere e governare l’intelligenza artificiale nella scuola”. Il tema sarà affrontato in una prospettiva strategica, con l’obiettivo di aiutare dirigenti e docenti a comprendere e governare l’intelligenza artificiale senza inseguire acriticamente l’innovazione tecnologica. Il confronto metterà in evidenza come l’AI non sostituisca la scuola, ma renda ancora più visibili le scelte pedagogiche, organizzative e didattiche che ne orientano il lavoro. Insieme all’autrice, interverranno anche Giovanni Biondi, responsabile del programma scientifico di Didacta Italia, e Anna Paola Concia.

Ricco anche il programma presentato dalla Regione Abruzzo. Alle ore 10.00, al padiglione Celestino V, è prevista la presentazione dei bandi della Regione Abruzzo: un focus sulle opportunità 2026 dedicate al mondo dell’istruzione. Il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura presenterà bandi, misure e interventi regionali a sostegno di scuole, studenti e territori, illustrandone obiettivi e ambiti di azione. Un’occasione per conoscere strumenti e risorse messi in campo per rafforzare il diritto allo studio, l’inclusione e la qualità dell’offerta educativa.

Grandi protagonisti di questa tre giorni saranno anche gli USR che, oltre al programma scientifico, hanno contribuito in modo particolare al programma espositori. L’USR Marche sarà presente con ben 33 eventi nel proprio stand e porterà in fiera il concorso “La Scuola che innova”: un’iniziativa promossa per premiare le tre scuole marchigiane più innovative. Numerosi appuntamenti sono previsti anche presso lo stand condiviso di Abruzzo e Molise, che ospiterà progetti, iniziative e percorsi di collaborazione tra i due territori. Un’occasione per mettere in rete esperienze, condividere buone pratiche e promuovere progettualità congiunte a sostegno della scuola e delle comunità educanti.

DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo è organizzata da Firenze Fiera e si avvale di un Comitato organizzatore coordinato da Anna Paola Concia, composto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Abruzzo, dai Comuni di Lanciano e dell’Aquila, dagli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo, da Abruzzo ITS Academy, ITS Moda Pescara, ITS Academy L’Aquila, Accademia di Belle Arti L’Aquila, ITS Agroalimentare Teramo, ITS Most Academy e ITS Mark. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.