Didacta Italia in Abruzzo, a Lanciano un evento sul futuro delle piccole scuole delle aree interne

Il futuro delle piccole scuole delle aree interne al centro di un evento speciale di Fiera Didacta Italia – Edizione Abruzzo. Venerdì 23 ottobre 2026, dalle 11:00 alle 13:00, nella Main Hall del Padiglione D’Annunzio di Lanciano Fiera, si terrà «Educare nei luoghi: voci e prospettive delle aree interne d’Abruzzo».

Scuola e comunità nei territori complessi

L’incontro, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, parte da una domanda: che cosa significa fare scuola e dirigere un istituto in territori affascinanti ma complessi, dove spopolamento e distanze geografiche mettono alla prova la tenuta delle comunità? Si tratta di un momento d’incontro nato per creare un ponte concreto tra scuola, istituzioni ed enti locali, dando voce a chi vive in prima linea le Strategie Territoriali delle Aree Interne abruzzesi. Attraverso il racconto di «luci e ombre», si intende valorizzare la scuola come presidio sociale e culturale, capace di generare coesione e di dare prospettive di futuro ai ragazzi e ai loro paesi. Il programma prevede un dialogo aperto tra dirigenti scolastici, sindaci e ricercatori per riaffermare la scuola come presidio di vita, cultura e sviluppo per le comunità locali.

Dirigenti e ricercatori a confronto

I lavori saranno moderati dalla dirigente tecnica dell’USR Abruzzo, Gabriella Liberatore, e lasceranno ampio spazio alle testimonianze dei dirigenti scolastici di sette istituzioni delle comunità locali: gli istituti comprensivi di San Demetrio ne’ Vestini – Rocca di Mezzo, Raiano e Valle del Fino, e gli istituti di Castel di Sangro, Teramo (con il Liceo Artistico di Castelli), Casoli e Villa Santa Maria. A completare la riflessione saranno i ricercatori INDIRE, con interventi su innovazione organizzativa e sperimentazione pedagogica nelle Piccole Scuole: Giuseppina Rita Jose Mangione approfondirà il ruolo delle reti educative nel sistema nazionale, Giuseppina Cannella illustrerà i modelli scolastici alternativi pensati per le piccole comunità e Serena Greco analizzerà il peso della leadership scolastica nell’apertura al lavoro di rete e al cambiamento.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a dirigenti, docenti, amministratori locali e a tutti gli operatori del settore interessati a conoscere da vicino modelli educativi resilienti e innovativi. I posti in sala sono limitati ed è richiesta la prenotazione anticipata online: la scheda dell’evento e il modulo di iscrizione sono consultabili sulla pagina dedicata del sito di Fiera Didacta.