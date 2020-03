È prevista la didattica a distanza anche per i bambini della scuola dell’infanzia?

Questa è la quindicesima FAQ pubblicata dal Ministero dell’Istruzione nella pagina dedicata alla didattica a distanza, pernsata per supportare le scuole in questo delicato momento.

La risposta del Ministero è:

Nel caso dei bambini più piccoli per i quali le attività educative si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di esplorazione e gioco, la didattica a distanza potrà essere organizzata attraverso semplici forme di contatto a distanza. Si raccomanda, ad esempio, di favorire, con le modalità ritenute più opportune, la relazione educativa con i bambini e di fornire alle famiglie suggerimenti e indicazioni sulle possibili attività da svolgere nel periodo di sospensione.

La pagina delle FAQ si è arricchita anche di altre due domande e risposte:

Le attività collegiali programmate fino al 3 aprile devono svolgersi regolarmente?

In tutte le scuole sono sospese le riunioni in presenza degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Le riunioni stesse possono svolgersi solo in modalità telematica.

Si svolgeranno regolarmente le competizioni e le olimpiadi studentesche, come quelle di filosofia o di italiano?

Lo svolgimento di tutte le prove è sospeso fino al 3 aprile 2020. Appena possibile saranno comunicate le nuove date.