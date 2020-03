Didattica a distanza, come costruire una lavagna smart a costo zero [VIDEO]

Didattica a distanza, come costruire una lavagna smart a costo zero

Un nostro lettore, Mirko Albertin, dell’ ITET Aulo Ceccato di Thiene, in provincia di Vicenza, ci invia un suo video in cui spiega come procurarsi una lavagna smart in casa, a costo zero.

Ecco quindi alcuni suggerimenti su come fare una video lezione con la webcam del laptop e materiale cartaceo economico.

Un “trucco” per presentare documenti cartacei durante una video conferenza o una video lezione (ad es. con Google Meet), tutte attività tipiche di questi ultimi giorni della scuola italiana.

