Didattica a distanza, docente muore durante una lezione: infarto fulminante

Tragedia durante una lezione via web. Un docente, originario di Sant’Elpidio a Mare, è morto.

Teneva lezione in videoconferenza ai suoi allievi, poi, all’improvviso, si è fermato per qualche istante, si è alzato e si è allontanato per non tornare più. I ragazzi che lo seguivano online hanno sentito un paio di colpi di tosse, poi il silenzio.

Il docente, 58 anni, lascia la moglie ed una figlia.

Così come segnala il Corriere Adriatico, una fine assurda seguita in diretta web dai suoi studenti, che hanno assistito ai disperati tentativi di rianimazione in diretta, dato che il tablet col quale il docente stava tenendo la lezione era rimasto collegato.

Sono stati proprio i suoi allievi ad allertare i soccorsi. Una volta arrivata a casa l’ambulanza, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.