Didattica a distanza, ecco la piattaforma dell’Ufficio scolastico della Toscana

L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha presentato in questi giorni la piattaforma dad-usrtoscana.it che vuol essere un contributo di informazioni per la didattica a distanza. In collaborazione con l’Ufficio per le politiche di supporto all’Autonomia scolastica è stato creato un gruppo di lavoro per sostenere le scuole e rispondere alle loro necessità.

Collegandosi alla piattaforma, predisposta in questo periodo di emergenza: http://www.dad-usrtoscana.it, si troverà il supporto dell’equipe formativa per confrontarsi su strumenti, contenuti, metodi ed idee.

Saranno disponibili:

Risorse materiali al supporto degli insegnanti

Formazione del personale docente per l’utilizzo di strumenti innovativi disponibili in forma gratuita.

In collaborazione con Microsoft, Google ed Apple sono stati creati dei webinar formativi per supportare docenti e studenti in una formazione online personalizzata e sicura che forniscono:

Supporti pratici nella progettazione di lezioni e una raccolta di risorse didattiche,

Materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche,

Strumenti di cooperazione per condividere idee e informazioni,

Supporto ed indicazioni operative per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali,

Riferimenti normativi aggiornati e sitografia per le migliori piattaforme e contenuti didattici.

E’ predisposta anche una sezione in cui è possibile dare il proprio contributo e condividere l’esperienza di buone pratiche e proporre eventi di formazione.

Ecco il link del sito e le mail di riferimento per contattare lo staff a supporto delle scuole per la didattica a distanza

sito: http://dad-usrtoscana.it/

per contattare lo staff DaD: [email protected]

per contattare equipe territoriale: [email protected]