DAD a maggio, tanto rumore per nulla? Pacifico e Novara a confronto – VIDEO ONLINE ORE 19.00

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È stata la notizia della settimana, tra valutazioni del sindacato, smentite del Ministero e preoccupazioni delle famiglie e dei docenti. Parliamo dell’ipotesi di DAD a maggio, avanzata dall’Anief, secondo cui “per frenare il costo della vita, il Governo e il Parlamento potrebbero valutare l’adozione della didattica a distanza, a seguito del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working“.

Come detto, la smentita del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è arrivata a stretto giro, ma l’ipotesi di DAD a maggio ha suscitato ugualmente un acceso dibattito. La Tecnica della Scuola ha deciso di dedicare una trasmissione al tema, facendo parlare i dati, i protagonisti e gli esperti. Con noi Marcello Pacifico, presidente di Anief, Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento Italiano Genitori, Daniele Novara, pedagogista e scrittore.

Nel corso della trasmissione saranno rilanciati anche i risultati di un sondaggio esclusivo condotto dalla nostra testata su oltre millecinquecento persone, da cui emerge che la maggior parte dei docenti sarebbe favorevole a tenere i consigli di classe online, mentre sulla possibilità di un ritorno alla didattica a distanza si registra un testa a testa tra favorevoli e contrari.

Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.