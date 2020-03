Didattica a distanza, valutare non è solo dare un voto [VIDEO]

Silvana La Porta, docente di italiano e latino presso il liceo scientifico “Leonardo” di Giarre (CT), interviene nel dibattito sulla didattica a distanza con un video in cui parla dell’esperienza in corso nella sua scuola, frequentata da poco meno di 1500 alunni di 50 classi diverse.

La professoressa La Porta sottolinea due aspetti in particolare. Innanzitutto mette in evidenza che l’attività in corso ha risvolti sociali di non poco conto perché consente agli studenti di incontrarsi e discutere anche con la partecipazione dei docenti.

E c’è poi il tema della valutazione.

La Porta ricorda che valutare non significa solodare un voto o “certificare” gli esiti degli apprendimenti ma ha anche una funzione altamente formativa perché serve agli studenti e ai docenti per regolare i processi di apprendimento e di insegnamento.

