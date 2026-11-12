Didattica Digitale, avviso per individuare scuole di riferimento per la formazione nazionale e internazionale: scadenza 18 novembre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), attraverso l’Unità di missione per il PNRR, ha emanato l’Avviso pubblico ufficiale (Prot. n. 0272255 dell’11 novembre 2026) finalizzato alla selezione di scuole di riferimento per l’organizzazione di iniziative nazionali e internazionali di formazione per studenti e personale scolastico.

L’Avviso dà attuazione al Decreto Ministeriale 27 ottobre 2026, n. 208 (come modificato dal D.M. 6 novembre 2026, n. 217) e si inserisce nell’ambito dell’Investimento PNRR M4C1I2.1 (“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”), con l’obiettivo di garantire continuità alla formazione continua sulle competenze digitali.

Finalità

L’iniziativa punta a consolidare un sistema permanente per la transizione digitale nella scuola. Le istituzioni scolastiche individuate avranno la responsabilità di progettare e realizzare:

Percorsi formativi nazionali e internazionali rivolti a docenti e studenti, basati su metodologie innovative, apprendimento cooperativo, co-progettazione e uso critico delle tecnologie.

rivolti a docenti e studenti, basati su metodologie innovative, apprendimento cooperativo, co-progettazione e uso critico delle tecnologie. Azioni di diffusione e scambio delle buone pratiche, mirate al rafforzamento dei curricoli scolastici sulle competenze digitali e di innovazione.

Chi può partecipare e requisiti

Possono candidarsi le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo situate in 18 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). Ciascuna scuola può presentare una sola candidatura.

Per partecipare, le scuole devono dimostrare il possesso di precisi requisiti d’eccellenza:

Esperienze didattiche e formative pregresse di rilevanza nazionale o internazionale maturate negli ultimi anni con il coinvolgimento di reti di scuole ed enti pubblici e privati. Disponibilità di risorse umane, organizzative e logistiche adeguate a gestire eventi complessi e su larga scala (con la partecipazione potenziale di centinaia di docenti e studenti anche dall’estero). Comprovata capacità di innovazione curricolare e produzione di contenuti digitali di qualità già diffusi sul territorio. Pieno rispetto della normativa europea in materia di sana gestione finanziaria e prevenzione dei conflitti di interesse.

Modalità di invio e scadenze

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite la piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” (sezione “Iniziative”), raggiungibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it/.

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 15.00 del giorno 18 novembre 2026. L’accesso alla piattaforma è consentito al Dirigente Scolastico e al DSGA/Responsabile amministrativo tramite credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il procedimento di selezione in due fasi

L’iter valutativo è suddiviso in due momenti ben distinti:

Fase 1 (Preselezione): la Commissione di valutazione assegnerà alle candidature un punteggio fino a un massimo di 100 punti . Saranno considerate idonee e inserite nell’elenco di riferimento le scuole che otterranno un punteggio superiore a 75 punti .

la Commissione di valutazione assegnerà alle candidature un punteggio fino a un massimo di . Saranno considerate idonee e inserite nell’elenco di riferimento le scuole che otterranno un punteggio superiore a . Fase 2 (Progettazione esecutiva): gli istituti inseriti nell’elenco saranno successivamente invitati, in ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, a presentare il progetto esecutivo su piattaforma Futura, con contestuale generazione del Codice Unico di Progetto (CUP).

Regole per i costi e modalità di erogazione dei fondi

La rendicontazione dei progetti approvati avverrà a costi reali. Le tipologie di spesa ammissibili comprendono il personale direttamente impegnato nelle attività formative, i beni/servizi per l’organizzazione e le spese tecnico-operative di progettazione e gestione (queste ultime contenute entro il limite massimo del 5% dell’importo finanziato). Tutti gli affidamenti dovranno rispettare il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il finanziamento sarà erogato alle scuole con la seguente scansione: