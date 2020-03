Didattica online, la scuola non si ferma

E’ arrivato come un fulmine a ciel sereno, si è propagato alla velocità della luce, ha portato con sé morte, sofferenza e tanta paura. In pochi attimi tutto è cambiato. Ospedali in panne, trasporti fermi, negozi chiusi, partenze e arrivi bloccati, SCUOLE CHIUSE. Sì, proprio così, scuole chiuse fino al 3 Aprile, ma il sospetto che la chiusura si protragga è quasi certezza.

Primi istanti di sgomento, poi… movimento dissennato, disordinato, forse caotico, alla ricerca di una soluzione che consentisse alla Scuola di continuare a funzionare, evitando, così, di far perdere agli allievi tempo “opportuno” per l’apprendimento, occasioni irripetibili di crescita.

E allora, come è tipico di chi si rialza dopo una caduta e con qualche difficoltà iniziale riprende a camminare, la Scuola è ripartita, ha riacceso i suoi motori, ha dato fondo alle migliori energie e ha ripreso la sua attività, ricercando, sperimentando, tra errori e difficoltà, nuove opportunità per non lasciare soli gli studenti, per ridare loro una parvenza di normalità, per continuare un dialogo che questo nemico invisibile, impercettibile come un soffio, ha cercato di fermare.

La chat dell’Istituto “Majorana – Cascino” è divenuta il luogo di scambio di idee, video tutorial per lezioni a distanza, suggerimenti per piattaforme didattiche che affiancassero quella di Argo Scuola Next, vetrina di nuove scoperte da comunicare ad altri, ma anche bacheca di nuove esperienze socializzate con un pizzico di sano e consapevole narcisismo.

Nessuno di noi si è tirato fuori dal gioco, anzi ha cercato, con grinta e determinazione, di imparare velocemente, sfruttando ogni momento del tempo in casa per acquisire una migliore competenza informatica che consentisse a noi, docenti della vecchia generazione, di “non sentirci inadeguati” alla modernità e alla eccezionalità della situazione vissuta.

Abbiamo subito creato, su indicazione della nostra Dirigente, chat di gruppo su whatsapp con Consigli classe, gruppi-classe studenti, classi virtuali su weschool, approfondito alcune funzionalità del portale Argo che non conoscevamo, avviato i meeting a distanza su Skype, Webex, Jitsi, concordato lavori multidisciplinari che coinvolgessero più docenti dei Consigli di classe, promosso iniziative e gare con premi per gli studenti che accettassero le sfide dell’innovazione e delle proposte culturali, potenziato le pubblicazioni sul giornalino scolastico on line, con sezioni speciali per coinvolgere gli allievi più distratti, ma impegnati nel sociale.

Insomma, nessuno di noi si è lasciato travolgere da un cambiamento epocale, inatteso, anzi, al contrario, si è speso senza risparmio, pur tra le difficoltà di connessioni talvolta assenti o ancora lente, che non consentono la facile interazione di gruppo tra docenti e studenti e una strumentazione tecnologica non sempre presente nelle famiglie degli studenti.

Ci stiamo affannando senza sosta, forse esagerando nel tentativo di far meglio, far tanto, e non lasciare che il tempo dei nostri allievi rimanga “libero”, “troppo libero”. Dovremmo far tesoro della saggezza di quel motto antico “festina lente”, affrettati lentamente, che ci invita a dar valore alla lentezza, alla riflessione, soprattutto quando, in questa situazione di estrema gravità per il nostro Paese, ci troviamo a condividere con i nostri studenti ansie e preoccupazioni.

Non possiamo negare quanto ci manchi la Scuola reale, quella nelle classi, quella dei sorrisi che nascondono tristezze, degli sguardi e delle risate, delle voci in diretta e dei rimproveri, insomma quella Scuola che è emozione, in una parola vita!

Cristina Alessi

Mi piace riportare, a conclusione della mia riflessione, alcune considerazioni raccolte nel dialogo a distanza con i miei studenti