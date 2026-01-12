Dimensionamento scolastico: in 4 regioni di centro-sinistra arrivano i Commissari di Governo, protestano sindacati e opposizione

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato varo dei piani di dimensionamento scolastico relativi al prossimo anno. La decisione assunta dal Governo segna un passaggio particolarmente delicato nei rapporti tra Stato e Regioni e ha immediatamente innescato un duro confronto politico e sindacale.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, il provvedimento si è reso necessario perché le quattro Regioni non hanno adottato i piani richiesti nonostante due proroghe già concesse, prima al 30 novembre e poi al 18 dicembre. Il dimensionamento scolastico rientra tra le riforme previste dal PNRR, definite dal precedente esecutivo, con l’obiettivo di adeguare la rete delle autonomie scolastiche all’andamento demografico su base regionale. Il mancato rispetto degli adempimenti, sottolinea il governo, metterebbe a rischio le risorse europee già assegnate all’Italia.

Il Ministero ricorda inoltre che la riforma è stata giudicata legittima in più occasioni dalla Corte costituzionale e che i ricorsi presentati dalle Regioni inadempienti sono stati respinti dal TAR e dal Consiglio di Stato.

Di segno opposto le reazioni delle opposizioni e del mondo sindacale. Le parlamentari e i parlamentari del Partito Democratico parlano di un “grave tentativo di centralizzazione” e di compressione delle autonomie locali in un settore strategico come l’istruzione. Secondo il Pd, il governo avrebbe scelto una strada autoritaria, riducendo il dimensionamento a un mero calcolo numerico e ignorando le specificità territoriali, sociali e geografiche delle Regioni coinvolte. “Le scuole – sottolineano – non sono solo numeri, ma presìdi fondamentali per le comunità, soprattutto nelle aree interne e più fragili”.

Allarme anche da parte della Flc Cgil Toscana, che già nei giorni precedenti aveva denunciato il rischio di commissariamento definendolo “inaccettabile e ingiusto”. Il sindacato contesta l’impianto del piano nazionale, giudicato una “manovra miope e puramente economicistica”, e ricorda che secondo la Regione Toscana il dato relativo alla popolazione studentesca sarebbe errato, in quanto quello esatto sarebbe superiore di almeno 8mila unità.

La convocazione dei presidenti delle quattro Regioni e la successiva decisione del commissariamento vengono lette dal sindacato come un ulteriore segnale di logoramento dei poteri regionali e come una risposta punitiva verso amministrazioni che difendono un modello di scuola diffusa sul territorio.

Il confronto resta dunque aperto. Da un lato il governo rivendica il rispetto delle regole e degli impegni europei, dall’altro Regioni, opposizioni e sindacati denunciano una scelta che rischia di incidere profondamente sull’assetto della scuola pubblica e sull’equilibrio tra Stato e autonomie territoriali. Un nodo politico e istituzionale destinato a pesare anche nei prossimi mesi.



Per un commento più puntuale alla notizia sarebbe bene però disporre di qualche dato in più, in quanto si tratta di capire il senso preciso del “commissariamento” che, in questo caso specifico, non può riguardare l’Ente Regione in toto ma deve essere riferito al provvedimento specifico. In altre parole, è probabile che il Governo abbia deciso di nominare un commissario ad acta che curi la procedura del dimensionamento scolastico; se così fosse ci sarebbe bisogno comunque di un provvedimento formale (un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per esempio).

Sapremo quindi nelle prossime ore quale atto formale il Governa intenda adottare per affrontare la questione.