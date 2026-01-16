BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Classi pollaio
16.01.2026
Aggiornato il 09.02.2026 alle 18:03

Dimensionamento e classi pollaio, due facce di una medaglia: qual è il problema della scuola? – FOCUS

Redazione
Indice
Il focus della Tecnica della Scuola
Classi pollaio, Fratoianni (Avs): "Fissare limite a 20 alunni e investire sull'inclusione. Valditara? Bocciato" - INTERVISTA
Classi pollaio, Mollicone (FdI): "Situazione sotto controllo, ripariamo i danni della sinistra come i banchi a rotelle" - INTERVISTA
Dimensionamento, il caso della scuola con 29 plessi su 11 Comuni in Cilento. "Situazione durissima, rischiamo di non farcela" - INTERVISTA
Dimensionamento, la scuola italiana "perde" 90mila studenti l'anno. Segnali di speranza per il futuro
Iscrizioni scuola, nelle classi pollaio gli studenti imparano peggio? Valditara cita Invalsi e dice di no: facciamo chiarezza
Classi pollaio: cosa è successo con la riforma Gelmini? In Italia in realtà ci sono sempre meno alunni per aula
Dimensionamento scolastico: per 3 docenti su 5 il vero problema sono le classi pollaio - Esiti SONDAGGIO
Classi pollaio, per Valditara il numero di alunni in aula non fa differenza: solo il 5% dei docenti è d'accordo col ministro
INFOGRAFICA

Torna a fare discutere il dimensionamento scolastico, dopo che lo scorso 12 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato recepimento dei piani di dimensionamento della rete scolastica in vista del prossimo anno scolastico.

Allo stesso tempo, i docenti si lamentano sempre delle classi pollaio, fenomeno che pare opposto: su questo punto, Alleanza Verdi Sinistra ha avviato nei mesi scorsi una raccolta firme, con circa 55mila adesioni, collegata ad una proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 studenti per classe“.

Dal canto suo, invece, il ministro Valditara pensa che le classi pollaio non siano un problema: “Il numero degli alunni per classe non fa la differenza. Non si è visto che laddove è stato applicato non ha dato esiti particolarmente interessanti. Anzi, studi di INVALSI confermano che quando il rapporto è troppo basso il rendimento non migliora, anzi peggiora persino”, queste le sue parole.

Il focus della Tecnica della Scuola

Ma cos’è il dimensionamento scolastico? Cosa sono le classi pollaio? Esistono davvero in Italia? Qual è il problema più sentito dai docenti? Come si formano le classi? Cosa è cambiato dalla riforma Gelmini? Su quale studio INVALSI si basano le affermazioni del ministro Valditara secondo cui “il numero di alunni in classe non fa differenza?”.

La Tecnica della Scuola ha costruito un focus con approfondimenti, cenni normativi, interviste e dati originali per fare chiarezza.

Le interviste

Classi pollaio, Fratoianni (Avs): “Fissare limite a 20 alunni e investire sull’inclusione. Valditara? Bocciato” – INTERVISTA

Classi pollaio, Mollicone (FdI): “Situazione sotto controllo, ripariamo i danni della sinistra come i banchi a rotelle” – INTERVISTA

Dimensionamento, il caso della scuola con 29 plessi su 11 Comuni in Cilento. “Situazione durissima, rischiamo di non farcela” – INTERVISTA

Gli approfondimenti e la normativa

Dimensionamento, la scuola italiana “perde” 90mila studenti l’anno. Segnali di speranza per il futuro

Iscrizioni scuola, nelle classi pollaio gli studenti imparano peggio? Valditara cita Invalsi e dice di no: facciamo chiarezza

Classi pollaio: cosa è successo con la riforma Gelmini? In Italia in realtà ci sono sempre meno alunni per aula

Il sondaggio

Dimensionamento scolastico: per 3 docenti su 5 il vero problema sono le classi pollaio – Esiti SONDAGGIO

Classi pollaio, per Valditara il numero di alunni in aula non fa differenza: solo il 5% dei docenti è d’accordo col ministro

INFOGRAFICA

Classi pollaiodimensionamentoDimensionamento scolasticofocus classi pollaio

Valditara: le classi pollaio non esistono più, il calendario scolastico rimane uguale, il problema è garantire formazione di qualità a tutti

Altro che classi pollaio, in Cina ci sono 55 alunni in aula: i dati

Troppi alunni in classe anche se ci sono allievi con disabilità? Sbagliato, dovrebbero essere non più di 20-22: Chiocca (Osservatorio 182) dice cosa fare

Pluriclassi e classi pollaio: due esempi diversi di un lavoro sempre più complesso e faticoso

Dimensionamento scolastico: per 3 docenti su 5 il vero problema sono le classi pollaio – Esiti SONDAGGIO

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Nuove indicazioni nazionali liceo classico, latino e greco non più tradotte, ma interpretate: le novità

Sara Adorno

Scuola, arriva il “bollino etico” per l’AI: tutto quello che c’è da sapere sulla FRIA – FORMAT

Giambattista Rosato

Scuola, gli scioperi di maggio inevitabili e condivisibili: i collegi dei docenti sui nuovi istituti tecnici “dovranno attenersi”

Egidio Pagano

Nuove indicazioni nazionali: al liceo vengono ridimensionati “I Promessi Sposi” e la “Divina Commedia”. Spazio agli autori contemporanei

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata