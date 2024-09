Dimensionamento scolastico, indicazioni per il trasferimento della titolarità dei progetti PNRR delle scuole cessate

Con nota 117565 del 3 settembre 2024 il MIM ha trasmesso la guida “Presa in carico progetti PNRR – Dimensionamento scolastico a.s. 2024-2025”.

La guida è indirizzata alle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di dimensionamento della rete scolastica, interessate dalla confluenza di una o più istituzioni scolastiche cessate alla data del 31 agosto 2024. Tali scuole dovranno provvedere a comunicare l’istituzione scolastica che assumerà la titolarità dei progetti PNNR della scuola cessata, quale soggetto attuatore, utilizzando la specifica funzionalità, che sarà visibile dal 3 settembre 2024 esclusivamente ai dirigenti scolastici e ai DSGA delle scuole di confluenza, sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione

progetti”, Area “Iniziative”.

L’individuazione della scuola che assume la titolarità dei progetti PNRR della scuola cessata avviene previo accordo fra i dirigenti scolastici delle scuole di confluenza della scuola cessata e deve essere comunicata da tutte le istituzioni scolastiche di confluenza sulla citata piattaforma, dichiarando per ciascun progetto la “presa in carico” o “non presa in carico” come soggetto attuatore, sulla base dell’accordo preso in precedenza.

La titolarità di un progetto – precisa il MIM – deve afferire ad un’unica istituzione scolastica, in quanto i progetti non sono frazionabili; ciascun progetto deve essere, in ogni caso, preso in carico da una istituzione scolastica.

Le dichiarazioni dovranno essere tempestivamente inserite sul sistema e completate comunque entro il 30 settembre 2024, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di confluenza.

Nel caso in cui la confluenza della scuola cessata sia su un’unica scuola, la piattaforma procede in automatico al trasferimento della titolarità dei progetti PNRR.

