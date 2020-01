Diplomati Itp, devono avere i 24 Cfu? E in quali casi?

Un lettore ci scrive: “Buongiorno sono un diplomato itp e vorrei insegnare nella scuola secondaria. Ho letto che per accedere al concorso ordinario scuola secondaria non servono i 24 Cfu, mentre per iscriversi in graduatoria di istituto terza fascia tra i requisiti richiesti per i nuovi inserimenti bisogna possederli. Non sembra un’incoerenza?”

Concorso scuola secondaria: gli Itp partecipano con il solo diploma

In effetti, al momento, chi volesse accedere all’insegnamento tramite il diploma Itp fa un po’ fatica a comprendere la questione 24 Cfu. Partiamo dal concorso ordinario scuola secondaria: al concorso scuola secondaria potranno accedere i diplomati Itp con il solo titolo del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.

Tale norma, però, è valida fino all’anno scolastico 2024/2025. In seguito, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.

Quindi, fino al 2024/2025 non servono i 24 Cfu per i diplomati Itp

Tfa sostegno 2020, la norma potrebbe cambiare. Anche i requisiti per gli Itp?

Dubbi invece sul fronte Tfa sostegno: infatti, la nota del Miur alle Università del mese di novembre si limiti ad introdurre istruzioni operative per le Università, in chiusura del testo di scorge un punto molto interessante: “appare opportuno ricordare per la fase di redazione dei bandi di Ateneo, che l’articolo 5 del D.M 92/19 relativo ai titoli di accesso, non trova più applicazione in quanto si tratta di disposizione transitoria“.

Ciò lascia intendere che i requisiti per accedere al prossimo corso Tfa sostegno 2020, potrebbero cambiare e non essere quelli del precedente corso di specializzazione.

In quella nota mancherebbe la citazione dell’art. 22, che prevede per i diplomati ITP il possesso dei 24 CFU fino al 2024/25, appunto.

I sindacati hanno già fatto notare il tutto e in realtà appare molto difficile inserire i 24 Cfu per gli Itp come requisito d’accesso, considerando che lo scorso anno per il IV ciclo accedevano con il solo diploma. Sarà il decreto Miur sul Tfa sostegno a fare chiarezza su questo punto.

Graduatorie terza fascia: 24 Cfu per gli Itp?

In realtà il vero dubbio sui 24 Cfu per gli Itp resta quello relativo all’aggiornamento delle graduatorie istituto terza fascia: il decreto scuola prevede per quanto riguarda la riapertura e aggiornamento graduatorie della terza fascia docenti della graduatoria di istituto: « in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

Ciò vuol dire che in occasione dell’aggiornamento graduatorie terza fascia docenti, per quanto riguarda i nuovi inserimenti terza fascia 2020, potranno partecipare anche i nuovi laureati e diplomati che, oltre al titolo di studio valido per l’insegnamento, siano anche in possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Ne consegue che stando al testo del decreto scuola, per iscriversi in terza fascia di istituto, anche i diplomati Itp devono possedere i 24 Cfu.

Non possiamo confermare il tutto perchè a stabilire i criteri precisi dell’aggiornamento sarà il decreto ministeriale, ma se dovesse essere confermato, si creerebbe una sostanziale incoerenza: i diplomati Itp potranno partecipare al concorso ordinario scuola 2020 con il solo diploma, ma se un diplomato Itp volesse iscriversi in terza fascia dovrà possedere anche i 24 Cfu.

I sindacati si sono già mossi: “Sarà importante chiarire in sede applicativa della norma la situazione relativa all’accesso per i profili di ITP, laddove il Dlgs 59/2017 prevede chiaramente all’art. 22 che fino al 2024/2025 requisito di accesso per i posti di insegnante tecnico pratico siano ancora i diplomi definiti dalla normativa vigente. Ovviamente tutte le modifiche introdotte richiedono dei decreti applicativi rispetto ai quali è opportuno che l’iter del confronto parta al più presto, al fine di garantire che l’aggiornamento delle graduatorie avvenga in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico”, scrive la Flc Cgil.

Al momento, per concludere, possiamo dire che l’unica certezza normativa attuale è che fino all’anno scolastico 2024/2025 per i posti Itp del concorso scuola basta il diploma. Dopo il 2024/2025 invece anche i diplomati Itp dovranno acquisire i 24 Cfu, sempre che non intervengano modifiche legislative.