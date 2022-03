DIRETTA Bianchi alla Camera su accoglienza scolastica degli studenti ucraini – ORE 13.30

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sarà in diretta alla Camera per l’audizione della Commissione Cultura per parlare di organizzazione dell’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. L’appuntamento è alle ore 13.30.

La testimonianza di Zelensky

Ricordiamo che il presidente ucraino Zelensky intervenuto in videoconferenza al Parlamento italiano lo scorso martedì 22 marzo, ha dichiarato: “Caro popolo italiano oggi ho parlato con sua Santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti: capisco che voi difendiate la pace, ognuno difende la propria pace. E io ho risposto: il nostro popolo è diventato l’esercito, quando ha visto il male che porta il nemico, la devastazione, lo spargimento di sangue. Ogni giorno di guerra porterà la morte di altri bambini, 117 non è il numero finale” dei piccoli caduti”.

E sulla devastazione di Mariupol il presidente ucraino dichiara: “Pensate la vostra Genova completamente distrutta. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo per entrare in Europa. Ma le barbarie non devono entrare in Europa”.

Quindi Zelensky accenna alla pandemia: “L’Ucraina è stata vicina all’Italia nella pandemia, abbiamo inviato i nostri medici, come voi ci avete aiutato durante la nostra alluvione senza chiedere niente in cambio,” un riferimento alla solidarietà reciproca dei due Paesi.

“Le conseguenze di questa guerra sono evidenti in tutta Europa, dove inizia a sentirsi la fame – continua il presidente ucraino -. Ma noi come possiamo coltivare sotto l’artiglieria russa, quando il nemico distrugge i nostri campi, le nostre raccolte. I prezzi stanno crescendo, decine di milioni di persone avranno bisogno e chiederanno assistenza a ridosso delle vostre coste”.

Quindi le richieste esplicite al nostro Paese: “Voi sapete bene chi ordina di combattere, chi ha portato la guerra in Ucraina, voi in Italia non dovete accogliere queste persone, dovete bloccare i loro conti, i loro yacht, i loro attivi. Dovete sostenere le sanzioni contro le navi russe che entrano nei vostri porti, non dovete permettere le eccezioni per le banche russe”.

“Dobbiamo riportare la pace in Ucraina, bonificarla dalle mine. Prima della guerra ho visitato il vostro Paese, ammiro la vostra sincerità e anche la vostra forza e la forza delle vostre relazioni, ho visto le vostre famiglie e so cosa significano per voi. Oggi ci sono più di 25mila bambini fuggiti alla guerra e sono stati accolti nelle vostre famiglie, decine di bambini con le loro ferite sono nei vostri ospedali. Aspettiamo il giorno in cui potranno tornare in una Ucraina di pace. Gli ucraini ricorderanno sempre che ci avete aiutato. Ma la vostra forza deve adesso fermare una sola persona,” conclude con un chiaro riferimento al presidente russo Putin.