DIRETTA Bianchi su inizio scuola. L’audizione del Ministro alla Camera – ore 9

Oggi Martedì 7 settembre, alle ore 9, la Commissione Cultura, presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, svolge l’audizione del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

Un’audizione che segue ai numerosi interventi del Ministro sui social e sulle televisioni.

Da giorni, infatti, l’inquilino di viale Trastevere riferisce sui vaccini, sul Green pass, sulle mascherine e sulle altre misure predisposte per il rientro in classe in sicurezza.

“Il 92% di tutto il personale scolastico si è vaccinato e considerato che una buona parte del resto ha dei motivi di salute e non può vaccinarsi, abbiamo toccato con mano che il numero dei no vax è ridotto – ha dichiarato il Ministro su SkyTg24 -. I nostri ragazzi per i 2/3 sono vaccinati. Dico a loro di vaccinarsi per loro e per i loro compagni, per le loro famiglie. Abbiamo tutto il personale pronto per ripartire il 13, abbiamo fatto investimenti importanti sulle strutture, abbiamo un commissario che farà uno screening, verifica a campione sui bambini tra i 6 e i 14 anni”.