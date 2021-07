DIRETTA ore 13.30 – Bianchi riferisce sull’inizio scuola in presenza. Il question time

Oggi 29 luglio alle ore 13.30, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi riferisce in Commissione Cultura della Camera sul tema dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

Ad annunciarlo il M5S, che in un comunicato dichiara: “In mancanza di interventi del Governo per aumentare ulteriormente la sicurezza nelle scuole e garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza, il nuovo anno scolastico rischia di segnare una sconfitta per tutto il Paese, con il ritorno alla didattica a distanza. Questo scenario va scongiurato a tutti i costi”.

E ancora: “Vaccinarsi è fondamentale per vincere questa pandemia – proseguono – e invitiamo tutto il personale scolastico a farlo”.

No all’obbligo vaccinale

Tuttavia, precisano: “Parlare di obbligo, soprattutto a fronte dell’80% dei docenti già vaccinati, non ha senso in questo momento. Occorre innanzitutto fare progressi sul piano del trasporto scolastico o dell’utilizzo dei test salivari come strumento di tracciamento dei contagi”.

“La letteratura scientifica è univoca nel constatare la necessità di tornare in classe e i recenti test Invalsi hanno confermato un allarme che il MoVimento 5 Stelle non ha mai sottovalutato in un anno e mezzo di pandemia. Ora non possono esserci alternative plausibili a garantire a tutti i nostri studenti e studentesse il diritto all’istruzione in presenza”.