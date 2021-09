DIRETTA ore 16 – Inizio scuola, quali nuove regole? Green pass, distanziamento, DaD, mascherine e altro

Nel consueto appuntamento della Tecnica della Scuola Live di oggi 9 settembre alle ore 16, facciamo il punto sulle misure per il rientro a scuola in sicurezza, per docenti e alunni. Ne parliamo con i dirigenti scolastici Gabriella Chisari e Francesco Ficicchia. Conduce Carla Virzì.

Tanti i nodi da sciogliere ancora oggi, a soli 4 giorni dal ritorno in classe di dieci regioni, il prossimo 13 settembre, data cui seguiranno altri rientri (il calendario con l’inizio scuola regione per regione a questo link).

Come si sono organizzate le scuole in vista del rientro? Cosa accadrà se un docente si presentasse sprovvisto di Green pass all’ingresso a scuola? A che punto è lo screening per gli studenti? Test salivari sì o test salivari no? La scuola in questo nuovo anno scolastico sarà davvero in presenza o la DaD è dietro l’angolo, come ha affermato la ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina?

E ancora, cosa è previsto dalla normativa in tema di mascherine, distanziamento, trasporti?

Sono tutti interrogativi che le famiglie si pongono a ridosso del ritorno a scuola dei propri figli.

Unica certezza è che le vaccinazioni nell’ambito scolastico procedono speditamente, come più volte ha ribadito il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Non solo altissima la percentuale dei docenti che hanno già ultimato il ciclo vaccinale (oltre l’86%) ma i dati del Ministero della Salute dal report di oggi ci indicano che nella fascia 12-19 anni abbiamo raggiunto il 60% di ragazzi alla prima dose, a fronte di un 40% che ha già completato il ciclo vaccinale.