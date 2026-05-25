Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 25 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Dirigenti
25.05.2026

Dirigenti scolastici, intesa con NoiPA: in arrivo a giugno la retribuzione di risultato arretrata

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

È stata raggiunta un’intesa tra NoiPA e le organizzazioni sindacali per il pagamento della retribuzione di risultato destinata ai dirigenti scolastici. L’accordo prevede l’erogazione in forma centralizzata e massiva delle somme relative a tre annualità: 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

Lo ha comunicato la CISl Scuola.

La misura dà attuazione al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto in via definitiva lo scorso 4 marzo, e rappresenta un passo significativo verso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione dei tempi di pagamento.

Secondo quanto stabilito, gli importi spettanti saranno accreditati direttamente nel cedolino del mese di giugno. Una modalità che consente di superare il precedente sistema di liquidazione attraverso le Ragionerie Territoriali dello Stato, spesso causa di ritardi e disomogeneità nei tempi di erogazione.

Il nuovo meccanismo garantirà invece un pagamento in un’unica soluzione e in contemporanea su tutto il territorio nazionale, assicurando maggiore equità e certezza nei tempi per i dirigenti scolastici interessati.

Dirigenti scolasticiRetribuzione

Nelle scuole troppo potere ai presidi e poco ai Collegi dei docenti, il sondaggio SWG dà ragione alla Gilda: deriva aziendalistica, burocratica, competitiva

Dirigenti scolastici fuori regione, preoccupati e pronti alla mobilitazione

Reclutamento dirigenti scolastici: il dibattito è incompleto

“Le regole parlano chiaro”? No, parlano sempre per gli stessi

Dirigenti scolastici: basta scontri, le regole parlano chiaro

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docenti aggrediti a Parma a cinghiate, nessun “buonismo”: anche il provveditore ora parla di sanzione disciplinare inevitabile perché educante

Alessandro Giuliani

Decoro urbano, progetto nazionale FAI: migliaia di studenti partecipanti. I migliori premiati a Milano

Reginaldo Palermo

Maturità 2026, “Non siamo macchine”: sei studenti su dieci dormono meno del necessario a maggio per “colpa” dei docenti

Redazione

Schettini e la fine del tour a teatro: “Studiate non per il voto ma per voi. Continuerò sempre a fare il docente”

Redazione
vai alla ricerca avanzata