Dirigenti scolastici, intesa con NoiPA: in arrivo a giugno la retribuzione di risultato arretrata

È stata raggiunta un’intesa tra NoiPA e le organizzazioni sindacali per il pagamento della retribuzione di risultato destinata ai dirigenti scolastici. L’accordo prevede l’erogazione in forma centralizzata e massiva delle somme relative a tre annualità: 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

Lo ha comunicato la CISl Scuola.

La misura dà attuazione al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto in via definitiva lo scorso 4 marzo, e rappresenta un passo significativo verso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione dei tempi di pagamento.

Secondo quanto stabilito, gli importi spettanti saranno accreditati direttamente nel cedolino del mese di giugno. Una modalità che consente di superare il precedente sistema di liquidazione attraverso le Ragionerie Territoriali dello Stato, spesso causa di ritardi e disomogeneità nei tempi di erogazione.

Il nuovo meccanismo garantirà invece un pagamento in un’unica soluzione e in contemporanea su tutto il territorio nazionale, assicurando maggiore equità e certezza nei tempi per i dirigenti scolastici interessati.