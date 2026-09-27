Diritto alla disconnessione per docenti e ata, la normativa viene regolata con la contrattazione integrativa d’Istituto

Sono tante le lettere che arrivano alla nostra redazione sul “presunto” diritto alla disconnessione per i docenti e gli ata. Ma è legittimo che le circolari possano arrivare anche il sabato sera o la domenica? Ci sono dei limiti orari da rispettare? Oppure il docente è obbligato alla connessione per tutte le 24 ore di ogni giorno?

Diritto alla disconnessione

Bisogna sapere che nel contratto integrativo di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente e del personale scolastico a staccare la spina con il lavoro, una volta terminato il regolare orario di servizio. Si chiama diritto alla disconnessione nelle giornate festive e negli orari in cui si è fuori servizio.

È proprio il CCNL scuola 2022-2024, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.11, a disporre il fatto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

In buona sostanza a livello di contrattazione integrativa di Istituto, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria. Appare evidente che esistono orari della giornata e giornate come il sabato e la domenica, oltre che le giornate di festività, dove il diritto del lavoratore a non ricevere messaggi, telefonate, videochiamate, notifiche varie, debba essere garantito e tutelato.

Contratto integrativo di Istituto

Per quanto su scritto, proprio ai sensi dell’art.11, comma 4 lettera c), punto c8 del CCNL scuola 2022-2024, nel Contratto integrativo di Istituto si deve affrontare il punto che riguarda il diritto alla disconnessione degli insegnanti e del personale ata della scuola.

Di norma l’articolo contrattuale definito a livello scolastico tra dirigente scolastico e RSU, serve per capire se è lecito da parte dell’Amministrazione pubblicare avvisi sul registro elettronico il sabato sera o la domenica, oppure se è lecito dare comunicazioni di servizio in un giorno festivo o la sera di un prefestivo. In diverse contrattazioni di Istituto, per quanto riguarda il diritto alla disconnessione, viene concordato che non è consentito pubblicare avvisi di domenica e nelle giornate festive o in orari serali e notturni.

La contravvenzione al diritto alla disconnessione

Se il dirigente scolastico non applica la norma contrattuale del diritto alla disconnessione, attua una condotta antisindacale ai sensi dell’art.28 della legge 300/70 e soprattutto non rispetta il fatto che le comunicazioni istituzionali devono passare esclusivamente dai canali ufficiali della scuola, e la loro lettura va effettuata unicamente durante il normale orario di servizio.