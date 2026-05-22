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Docenti
22.05.2026

Inclusione scolastica, verso il Portfolio del Docente: lo prevede il Piano di Azione per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità

Lara La Gatta
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Indice
La "chiamata per competenze"
Uno strumento tra pubblico e privato
Una scuola connessa al "Progetto di Vita"

Nel solco delle riforme tracciate dal Terzo Piano di Azione Nazionale per la disabilità, la 10ª Linea di Azione introduce uno strumento destinato a trasformare profondamente la gestione del personale scolastico: il Portfolio professionale del docente. Non si tratta di un semplice fascicolo burocratico, ma di una piattaforma digitale dinamica pensata per far incontrare le reali necessità degli studenti con le competenze specifiche maturate dagli insegnanti nel campo dell’inclusione.

La “chiamata per competenze”

Il cuore della proposta risiede nel superamento di assegnazioni puramente numeriche o basate solo sull’anzianità. Attraverso l’e-portfolio, i dirigenti scolastici avranno a disposizione una base informativa solida – basata sul curriculum e sulle competenze autovalutate dai docenti – per effettuare una “chiamata per competenze” mirata. L’obiettivo è assegnare a ogni classe, e in particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), l’insegnante con la storia formativa e l’esperienza più adatta al supporto richiesto.

Uno strumento tra pubblico e privato

Il Piano prevede la creazione di una piattaforma digitale strutturata in due sezioni:

  • Una parte pubblica, consultabile dall’Amministrazione scolastica, che certifica titoli di specializzazione e percorsi di crescita professionale.
  • Una parte riservata, gestita direttamente dal docente, che funge da spazio di autoriflessione e narrazione della propria evoluzione professionale.

Questo sistema permetterà di documentare in modo continuo la storia formativa di ciascun insegnante, assicurando che le competenze acquisite nel sostegno agli alunni con disabilità siano formalmente riconosciute, certificate e valorizzate in qualsiasi contesto scolastico il docente si trovi a operare.

Una scuola connessa al “Progetto di Vita”

L’innovazione del Portfolio non è isolata, ma è strettamente interconnessa al Progetto di Vita dello studente. L’idea è quella di una comunità educante dove il supporto didattico non sia un intervento standardizzato, ma un’azione personalizzata che trae forza dalla professionalità certificata dell’insegnante.

Sotto la regia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’attuazione di questa linea d’azione passerà per una specifica proposta normativa e l’attivazione tecnica della piattaforma. Con il Portfolio del Docente, l’inclusione scolastica italiana punta a fare un salto di qualità, trasformando la formazione continua degli insegnanti in un motore concreto per il successo formativo di ogni studente.

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