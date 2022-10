Discorso Meloni alla Camera, citate anche due donne del mondo della scuola

Un discorso di insediamento lungo e ricco di temi, quello della nuova premier Giorgia Meloni alla Camera. Il nuovo governo ha iniziato il suo mandato e il lavoro da svolgere è tanto in uno dei momenti più critici dal dopoguerra per il Paese, come ha affermato il neo presidente del Consiglio. Giorgia Meloni sarà anche la prima premier donna d’Italia, un aspetto che ha un grande valore e che la stessa ha voluto sottolineare durante il suo discorso, citando sedici donne che hanno rappresentato grandi meriti nel nostro Paese, dai premi Nobel Grazia Deledda e Rita Levi Montalcini alle giornaliste Ilaria Alpi e Mariagrazia Cutuli, fino a Nilde Iotti prima donna presidente della Camera e l’astronauta Samantha Cristoforetti.

Tra le donne che si sono distinte e citate da Meloni ci sono anche due figure legate alla scuola: Maria Montessori, educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori in tutto il mondo e Tina Anselmi, politica, partigiana e insegnante italiana, è stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana.

Mentre Maria Montessori è ricordata per i metodi educativi che ancora oggi sono dei modelli di riferimento per gli insegnanti, Tina Anselmi è celebre per la lunga attività politica, anche se nel dopoguerra svolse il ruolo di insegnante elementare iniziando dalla scuola l’attività sindacale.

