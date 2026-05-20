Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 20 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
20.05.2026

Dispersione scolastica e periferie italiane, un bambino su dieci cresce in aree di disagio: i dati di Save the Children

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Dispersione scolastica: il peso di nascere in periferia

Il codice postale può determinare il futuro di un bambino. Nelle 14 città metropolitane italiane sono oltre 142mila i minori che vivono nelle cosiddette Aree di disagio socioeconomico urbano (Adu), pari a circa uno su dieci. È quanto emerge dalla ricerca “I luoghi che contano”, pubblicata da Save the Children alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell’infanzia in programma il 21 maggio a Roma.

Dispersione scolastica: il peso di nascere in periferia

Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo concentrano il 73,5% dei minori residenti nelle 158 aree vulnerabili individuate dall’Istat. La sola capitale ospita oltre 30mila bambini e ragazzi tra zero e 17 anni in questi territori. Le conseguenze si riflettono in modo netto sul piano educativo: il 15,4% degli studenti delle scuole secondarie ha abbandonato gli studi o ripetuto l’anno, una quota doppia rispetto alla media delle città metropolitane. Il 20,8% degli alunni dell’ultimo anno delle medie è considerato a rischio di dispersione scolastica implicita. A pesare sono anche le rinunce quotidiane: il 12,7% non pratica sport per ragioni economiche, il 19,3% rinuncia ad uscire con i coetanei e il 16,5% non ha potuto fare una vacanza. Quasi la metà degli adolescenti che vive in queste zone – il 49,1% – percepisce uno stigma sociale legato al proprio quartiere. Eppure molti di loro chiedono servizi migliori, spazi sportivi, parchi curati e luoghi di aggregazione: segno di un attaccamento al territorio che non si è spento.

Save the Children chiede al governo una strategia nazionale di rigenerazione urbana di lungo termine, centrata su bambini e adolescenti nelle aree vulnerabili. L’organizzazione ha lanciato una petizione a sostegno di una proposta di legge per istituire presìdi socio-educativi: spazi pubblici accessibili, sicuri e attivi tutto l’anno, dove i ragazzi possano partecipare alla programmazione di attività culturali, sportive e ricreative, e ricevere supporto educativo e psicologico. Il modello si basa sulla collaborazione tra istituzioni, scuole, Terzo Settore e comunità locali, attraverso Patti Educativi di Comunità.

Dispersione scolasticaSicilia

Dispersione scolastica in calo, Pacifico (Anief): “Adesso nuovi asili nido, moduli nella scuola primaria e obbligo formativo tra i 3 e i 18 anni”

Dal direttore generale della Calabria un ritratto schietto del sistema scolastico regionale

Dispersione scolastica per la prima volta sotto la media europea. Valditara: “Risultato storico per il Paese. Superato obiettivo con 5 anni di anticipo”

Diseguaglianze educative e dispersione scolastica “di classe”: un convegno Cesp-Cobas di grande interesse

Scuole aperte fino a sera a Napoli est: il prefetto lancia il progetto per sottrarre i ragazzi alla strada

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Nuove Indicazioni nazionali licei, CISL Scuola: “Libertà di insegnamento minacciata dalla tirannia della maggioranza”

Redazione

Erasmus Plus docenti: cos’è e come funziona? Si rivolge anche a scuole dell’infanzia, dirigenti e ATA. La guida

Redazione

Topi a scuola, avvistamenti in una scuola primaria di Roma. Alunni spostati in altre classi e genitori “sul piede di guerra”

Redazione

Nuove Indicazioni Nazionali 2026, Barbasophia: “Confuse e ideologiche. La scuola ha bisogno di professori motivati”

Redazione
vai alla ricerca avanzata