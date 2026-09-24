Divieto di burqa e niqab a scuola, cosa dice la bozza del decreto legge: quando scatta e le sanzioni previste

È stato uno dei punti più “caldi” delle ultime settimane nel dibattito sulla scuola. Parliamo del divieto di utilizzare il velo islamico nelle scuole italiane, annunciato dalla premier Giorgia Meloni nel corso di un evento elettorale e approdato oggi in Consiglio dei Ministri.

Come funziona divieto di burqa e niqab

Secondo le anticipazioni circolate, negli istituti scolastici scatterà il divieto di indossare il velo integrale. Il decreto vieta sia il niqab, cioè l’indumento che lascia scoperti gli occhi, sia il burqa, che copre interamente il corpo e il volto lasciando una griglia di tessuto all’altezza degli occhi.

Il tema dei rapporti scuola-famiglia

“Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza”, si legge nella bozza, “è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità”.

Le sanzioni previste (anche per i genitori)

Il tema, chiarisce infatti il documento, è evitare qualsiasi azione “atta a non consentire il riconoscimento del volto”. Quanto alle sanzioni, sarebbe stata prevista una sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro che, quando la violazione è commessa da un minore, si applica al genitore