Divieto di smartphone, perché non fidarsi un po’ della professionalità dei docenti?

Insegno diritto, economia politica e relazioni internazionali presso un Istituto superiore di Saronno. Una breve considerazione sul divieto totale relativo all’utilizzo dei cellulari. Da anni utilizzo una cassetta per raccogliere i cellulari durante le lezioni. Quindi sono d’accordo per un loro divieto durante le spiegazioni.

Quanto all’intervallo, ritengo che il divieto possa essere sperimentato, per spingere gli studenti a mantenere migliori relazioni senza la mediazione dello smartphone. Sono totalmente contrario al divieto per usi didattici. Sono un professionista e siamo in un’era tecnologica. Lo smartphone può essere utile per svolgere alcune attività e privarci di questa possibilità non ha alcun senso. Sappiamo gestirne l’utilizzo. Non serve il divieto.

Due esempi. Spesso seleziono articoli di giornale sugli argomenti affrontati a scuola. Li carico sulla classroom e poi li leggiamo usando i cellulari. Non si stampa nulla e l’articolo rimane. Non posso più farlo? Assurdo! Abbiamo preparato dei quiz su Kahoot!! per chiudere le unità di CLIL di diritto nelle classi prime e seconde. Non posso più farli? Assurdo. Anni di lavoro condivisi con i colleghi di inglese da non utilizzare più?

Mi si dirà che possiamo utilizzare i tablet o i chromebook della scuola. Si tratta di un sogno. Siamo lontanissimi da averne in numero adeguato. Sono solo due esempi. Chissà quanti altri i miei colleghi potrebbero farne.

Cerchiamo di cambiare per il meglio. Non serve vietare in modo così drastico. La tecnologia esiste, va usata, affidandosi e fidandosi dell’autorevolezza e della professionalità dei docenti, che utilizzano il cellulare solo quando ritenuto strumento adeguato.

Mi chiedo, infine, come considerare questa circolare ministeriale visto che va ad incidere sulla mia libertà di insegnamento prevista dall’art. 33 della Costituzione, privandomi di strumenti adeguati a svolgere il mio lavoro di insegnante.



Michele Vanzulli