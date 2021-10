Dl Green Pass Scuola: niente mascherine per l’infanzia, ma solo dalla primaria

Ieri, venerdì 1° ottobre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto 111, “decreto green pass scuola”. Abbiamo fatto un elenco di novità presenti nel decreto, come l’estensione a 72 ore della validità del tampone molecolare e la possibilità di esibire anche un “certificato rilasciato dalla struttura sanitaria se non si è ancora abilitati alla certificazione anti-covid rilasciata con apposita APP.

Un aspetto importante da sottolineare e che è presente nel Decreto Green Pass Scuola è quello relativo al cambiamento delle disposizioni sulla mascherina in classe.

Dal testo del decreto si legge che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che fino ad oggi era legato a un criterio anagrafico (sotto i 6 anni nessuna mascherina) d’ora in poi viene legato al grado di scuola: la mascherina sarà indossata dalla primaria e successivi gradi di scuola e, quindi, non più dall’infanzia.

Quale tipo di mascherina?

Il Comitato tecnico scientifico conferma: