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Attualità
18.04.2026

Docente eroe salva una classe in gita a Praga: l’autista del bus perde i sensi a cento all’ora, lui rimette il mezzo in carreggiata

Redazione

Poteva finire molto male la gita scolastica di una quarta liceo a Praga, ma per fortuna un docente ha preso in mano la situazione salvando di fatto la vita ai suoi studenti. A raccontare l’episodio è La Nazione, secondo cui tutto si sarebbe svolto in pochi secondi.

Domenico Lucifora, docente del liceo Cavalleri di Parabiago, non stava facendo nulla di straordinario”, si legge nell’articolo. “Era seduto davanti, accanto all’autista, come spesso accade in gita, per dare indicazioni. Dietro, una quarta B, stanca, provata, silenziosa. Tra loro anche una ragazza in carrozzina, motivo per cui quel piccolo pulmino da venti posti era diventato, per giorni, l’unico modo per muoversi in una città difficile da affrontare. Poi qualcosa si incrina. Il mezzo scivola sulla corsia d’emergenza. Un dettaglio che agli altri sfugge, ma non a lui. Lucifora alza lo sguardo”.

L’autista è immobile, lo sguardo perso nello specchietto retrovisore“, racconta ancora il quotidiano. “Non guida più. Non risponde. “It’s ok?” prova a dirgli. Una volta. Due. Tre. Niente. In quell’istante, il tempo si restringe. Non c’è spazio per il dubbio, né per la paura. Il pulmino corre a quasi cento all’ora. Dentro, una classe intera. Lucifora capisce. E agisce. Si slaccia la cintura, si protende in avanti, afferra il volante mentre le colleghe cercano di scuotere l’autista ormai incosciente. Nessuna reazione. Allora il gesto decisivo: il piede sul freno, il controllo strappato al caos, la traiettoria riportata a un margine di sicurezza“. Decine di famiglie, grazie all’attenzione del docente eroe, hanno tirato un sospiro di sollievo.

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