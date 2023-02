Docente prende a pugni il dirigente scolastico davanti agli alunni per motivi professionali: rischia il licenziamento

Docente prende a pugni il dirigente scolastico davanti agli alunni per motivi...

Ancora violenza a scuola: un professore di una scuola media, la Giacomo Leopardi di Mira Taglio, nel veneziano, ha aggredito il dirigente scolastico tra le mura dell’istituto, nel corridoio, davanti agli alunni increduli, e adesso rischia il licenziamento. Lo riporta Fanpage.it.

Il preside non vuole rivelare il nome dell’aggressore

Cos’è successo nella scuola? Tutto ha avuto luogo lo scorso 30 gennaio. Il docente in questione avrebbe iniziato a inveire contro il dirigente pochi minuti dopo essere entrato in servizio. L’uomo sarebbe letteralmente andato in escandescenze e la discussione sarebbe degenerata tanto da spingere i presenti a chiamare immediatamente i carabinieri.

In effetti dalle parole si è passati presto alla violenza fisica: il docente ha iniziato a colpire a pugni il dirigente scolastico. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto mentre la colluttazione era in corso e hanno subito provveduto a sedare la rissa e separare i due. Il professore è stato allontanato, immobilizzato e scortato in caserma.

A commentare l’accaduto è stato lo stesso giovanissimo preside, un 35enne, Paolo Parolini, che preferisce non rivelare il nome dell’aggressore. “Il diverbio è nato per motivi professionali. Ciò che più mi dispiace è che così tanti ragazzi presenziassero alla scena: le ferite interiori di chi assiste ad un’aggressione sono ben più gravi di quelle fisiche che ho subito e delle quali non conservo già più alcuna traccia”.

A decidere sarà l’Ufficio Scolastico Regionale

Niente conseguenze gravi per il dirigente, quindi. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato questa escalation di violenza. Ma cosa rischia il docente? “Per le sanzioni disciplinari che vanno oltre la sospensione deciderà l’ufficio scolastico regionale”, ha detto Parolini. L’aggressore potrebbe essere licenziato. Nel frattempo alunni, genitori, docenti e personale della scuola, assieme agli altri plessi dell’Istituto comprensivo, hanno manifestato tutta la loro solidarietà alla vittima.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza – ha concluso il preside, come riporta Il Corriere del Veneto –. È per loro che fin dal giorno successivo allo scontro ho voluto tornare in servizio. Ad oggi desidero soltanto continuare a lavorare serenamente per il mio istituto, che francamente meriterebbe ben altra notorietà”.

Troppi episodi di violenza a scuola

In questi mesi c’è una vera e propria impennata di casi di violenza perpetrata negli edifici scolastici. Da alunni che aggrediscono i docenti, a studenti che compiono atti di bullismo fino a genitori che picchiano i docenti.

