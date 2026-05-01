Personale Ata bistrattato e pagato poco. Cosa ne pensano gli addetti ai lavori – GUARDA IL VIDEO con Carandini e Mancuso

Per alcuni osservatori superficiali sono ancora i “bidelli”, incaricati di aprire il portone delle scuole al mattino, spazzare le aule dopo le lezioni e rifornire gli studenti di gessetti.

Peccato che negli anni la figura dei collaboratori scolastici si sia evoluta oltremodo, andando a confluire nella macro-categoria del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), sempre più importante per mandare avanti la scuola, dal punto di vista tecnico, logistico e gestionale. Un aumento di responsabilità (spesso anche sul piano della formazione personale) che non è stato accompagnato da un incremento economico corrispondente, denunciano i rappresentanti della categoria.

È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

Ma ci saranno anche i dati ISTAT sul comparto, i risultati di un sondaggio esclusivo della nostra testata per sondare gli umori su un eventuale allargamento della Carta Docente alla categoria, nonché la voce della politica e quella dei social network, dove sono tanti gli influencer che raccontano, giorno dopo giorno, questo segmento così importante del mondo della scuola.