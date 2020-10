Docenti covid non possono essere licenziati. Il testo del maxi-emendamento

Dopo molte traversie l’emendamento De Petris sulla non licenziabilità dei docenti Covid è stato inserito nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia al Senato.

In aula è in corso il dibattito e la notizia del recepimento della modifica è stata annunciata dalla stessa senatrice Loredana De Petris di LeU che però, riferendosi ad altri emendamenti che non hanno potuto trovare spazio nel testo definitivo del provvedimento, ha sottolineato come ormai, molto spesso, le decisioni del Parlamento siano legate più alle scelte della Ragioneria Generale dello Stato che alla reale volontà politica dei parlamentari.

In attesa di esaminare e commentare nel dettaglio il provvedimento che sta per essere approvato dal Parlamento, pubblichiamo lo stralcio dell’emendamento relativo agli articoli che più direttamente riguardano il sistema scolastico.