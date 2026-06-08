Diretta video

Prima Ora - notizie del 8 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
08.06.2026

Docenti in pensione a 60 anni come altri dipendenti pubblici? Anief ci crede: “Gravoso tutto il lavoro svolto a scuola”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Via d'uscita? La pensione
Le parole di Pacifico
I dati del sondaggio

I docenti dovrebbero andare in pensione a 60 anni come altri lavoratori pubblici: a invocarlo, ancora una volta, è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commentando l’aggiornamento Inps della classificazione delle professioni cosiddette gravose.

“Siamo sempre più convinti che è arrivato il momento di riconoscere come gravoso almeno tutto il lavoro svolto dal personale scolastico e non solo da insegnanti della scuola dell’infanzia, agli educatori degli asili nido e al personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, come previsto oggi dalle deroghe che danno accesso all’Ape cosiddetta Sociale: è giunta l’ora di riconoscere il burnout e di aprire una ‘finestra’, a seguito di riconoscimento del lavoro ‘gravoso’, così da mandare in pensione a 60 anni tutti i dipendenti della Conoscenza”, queste le sue parole.

Pacifico ha aggiunto che “l’Inps sta aggiornando gli elenchi dei lavori gravosi: sarebbe bene ricordare ai dirigenti e tecnici incaricati di tale importante compito, che dà facoltà ai dipendenti di uscire prima dal mondo del lavoro, che nella lista di coloro che svolgono professioni usuranti andrebbero considerati i lavoratori della scuola, come pure dei comparti Ricerca e Afam, sempre più soggetti a disturbi e patologie conseguenti a forme di burnout più o meno conclamate”. 

Via d’uscita? La pensione

La via d’uscita sembra essere, per molti, solo la pensione: ma, al momento, solo chi svolge un lavoro “logorante” può cercare di smettere di lavorare in anticipo, usufruendo della cosiddetta Ape Sociale, che di recente è stata estesa al 31 dicembre 2026.

Con l’Ape Sociale, con 63 anni e 5 mesi di età e 36 di contributi, è infatti possibile andare in pensione in anticipo, con una piccola decurtazione fino ai 67 anni, per i lavoratori della scuola che svolgono una professione inserita nella lista dei lavori più faticosi: ad avvalersi di questa facoltà, ad oggi, sono però solo i docenti di scuola primaria e pre-primaria (codice Istat 2.6.4).

Di recente l’INPS ha aggiornato la lista, con il messaggio numero 1808 del 29 maggio. Con il messaggio, si chiariscono le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici:

  • “Operatori della cura estetica” (CP2011: 5.4.3) corrisponde a CP2021: 5.5.1.
  • “Addetti all’assistenza personale” (CP2011: 5.4.4.3) corrisponde a CP2021: 5.5.2.3.0;“Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” (CP2011: 5.4.4) corrisponde a CP2021: 5.5.2.;

Le parole di Pacifico

Nulla di nuovo per quanto riguarda un probabile allargamento per i docenti. “Nella lista di coloro che svolgono professioni usuranti andrebbero considerati i lavoratori della scuola, come pure dei comparti Ricerca e Afam, sempre più soggetti a disturbi e patologie conseguenti a forme di burnout più o meno conclamate”, a dichiararlo è stato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

“Se davvero vogliamo migliorare e tutelare le condizioni di lavoro di circa 1,4 milioni di lavoratrici e lavoratori dei comparti Istruzione, Università, Afam e Ricerca – ha continuato Pacifico – è giunto il momento di dare loro l’opportunità di non ammalarsi di lavoro: parliamo di professionisti plurititolati, oltre che sottopagati, in media tra i 500 e 1.000 euro in meno al mese, poco valorizzati da uno Stato che spesso li sfrutta per anni, anche decenni, da precari e li divide dalle loro famiglie per colpa di norme inutili, e che a fine carriera li mette a serio rischio burnout, per via dell’evidente stress da lavoro correlato ancora disconosciuto. A fronte di tutto questo – ha concluso il sindacalista – siamo convinti che non si può continuare ad andare avanti nell’indifferenza”.

I dati del sondaggio

L’alta percentuale non sembra essere relativa solo agli insegnanti con più esperienza: è significativo che anche il 68% dei docenti che hanno meno di 14 anni di anzianità di servizio ritiene di ritrovarsi in burnout. Questi sono i dati che emergono da un sondaggio della ‘Tecnica della Scuola‘ a cui hanno partecipato 2.188 insegnanti.

Ma anche i docenti della secondaria di primo e secondo grado dovrebbero essere inseriti nella lista dei lavori gravosi? La risposta della categoria è chiara: lo dichiarano 2.049 docenti su 2.188, che corrispondono al 93,65% dei docenti che hanno partecipato al sondaggio on line.

aniefPensioni

Esami integrativi sostituiti da “interventi didattici” al biennio. Anief: “Impegno aggiuntivo per i docenti”

Pensioni scuola, quest’anno “solo” 25mila domande? Anief: “Presto si lascerà il lavoro a 70 anni, riconoscere il burnout”

Rinnovo contratto scuola, Pacifico (Anief): “Buoni pasto anche al personale scolastico”

Rinnovo contratto scuola, Pacifico (Anief): “Alcuni aspetti non ci convincono”

Oltre 100mila precari da immettere in ruolo, pubblicato il documento europeo che obbliga l’Italia ad adeguarsi. Plauso di Anief

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Dichiarazione redditi 2025, appello Schlein agli italiani: 2×1000 al Pd, useremo i soldi per difendere scuola pubblica, sanità e salario minimo

Alessandro Giuliani

Compie ottant’anni, gli ex alunni gli organizzano una festa a sorpresa: “Una di quelle persone che ti salvano la vita”

Redazione

Maturità 2026, come funziona nel resto del mondo? In Oriente si fermano le nazioni, in Svezia nessun esame, ma una grande festa

Daniele Di Frangia

Docenti in pensione a 60 anni come altri dipendenti pubblici? Anief ci crede: “Gravoso tutto il lavoro svolto a scuola”

Redazione
vai alla ricerca avanzata