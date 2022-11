Docenti inidonei relativi: chi sono e a quali mansioni possono essere destinati?

Chi sono i docenti collocati fuori ruolo con inidoneità relativa? Docenti con riduzione della capacità lavorativa accertata da una Commissione di Verifica Medico Collegiale o dal Medico Competente (MdL) sulla base delle condizioni cliniche (ad esempio malattie croniche o subacute, invalidità e/o disabilità acquisite, aggravate o più recentemente legate agli eventi pandemici).

I casi di docenti giudicati inidonei relativi – ci segnalano – sono numerosi, ragion per cui è nato un coordinamento che li rappresenta, per portare alla luce una realtà sommersa e rimediare a una stortura del sistema che relega i docenti in un limbo infernale, costretti a un transito forzoso in inquadramenti professionali e ruoli non di competenza.

Di cosa parliamo? Di docenti discriminati cui verrebbero affidati incarichi non attinenti alla professione insegnante e al potenziamento dell’offerta formativa, “con danno alla comunità scolastica – lamenta il coordinamento – per impossibilità a contribuire efficacemente e a ottimizzare le imprescindibili attività progettuali, formative, educative in tutte le discipline e ordini di scuola; e con danno all’erario pubblico nazionale per gli esiti anche severi della mancata applicazione della normativa vigente in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assegnazione di incarichi che, nella maggioranza dei casi, possono essere assolti senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato”.

Le richieste del coordinamento

Il coordinamento chiede che gli incarichi: